Канцлер ФРГ рассказал, что может случиться, если встречи Путина и Зеленского не произойдет

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном ужесточении санкций против России, если встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. Об этом он рассказал в рамках совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кэнри.
«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина. <...> Если такая встреча не состоится, как было согласовано между [главой Белого дома] Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», — сказал Мерц. Информацию об этом публикует Reuters на своем YouTube-канале.
В этом случае, по словам Мерца, США и странам Европы вновь придется собраться для обсуждения данного вопроса. Трамп, как отметил канцлер ФРГ, выступил с инициативой организовать трехсторонние переговоры с участием себя, Путина и Зеленского. Мерц подчеркнул, что в случае отказа России от организации встречи между Путиным и Зеленским, возникнет необходимость усиления давления на российскую сторону.
Ранее американский лидер сообщил, что не намерен принимать участие в первой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, если встреча президентов пройдет успешно, то Трамп заявил о своем намерении достичь договоренности по урегулированию ситуации на Украине уже в ходе трехсторонней встречи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.