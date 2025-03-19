В Тюмени перенесли фестиваль из-за пожара в КТЗ «Золотые ворота Сибири»

В Тюмени из-за пожара в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» перенесли фестиваль «Концепция», который должен был пройти в заведении 20 марта. Такая информация указана в соцсетях организаторов мероприятия.
«Уважаемые посетители, в связи с возникновением форс-мажорной ситуации, мы переносим дату проведения ивент-фестиваля „Концепция“ на 3 апреля. Ваши билеты остаются действительными», — указано в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Пожар в КТЗ произошел днем 19 марта. Возгорание началось с одного из кабинетов, расположенных в здании. Людей из здания эвакуировали до приезда спасателей. Зал «Золотые ворота Сибири» принадлежит одноименному некоммерческому фонду, входящему в состав бизнес-империи Игоря Самкаева. 29 марта здесь также должен состояться концерт Сати Казановой, однако будет ли он перенесен — пока неизвестно.
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