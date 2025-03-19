Школьники из Курганской области одержали победу на X Кавказской математической олимпиаде, завоевав четыре золотые медали. Соревнования прошли 19 марта в Майкопе, столице Республики Адыгея, и собрали 158 участников из 14 стран и 20 регионов России. Об этом сообщил региональный молодежный портал PROSPEKT45.RU.
«В Майкопе, столице Республики Адыгея, подвели итоги X Кавказской математической олимпиады, в которой приняли участие 158 школьников из 14 зарубежных стран и 20 регионов России. Делегация Курганской области представлена воспитанниками Центра дополнительного математического образования. На этот раз в копилке ребят — четыре золотые медали», — указано в сообществе «» в соцсети «ВКонтакте».
Представители Курганской области, воспитанники Центра дополнительного математического образования, показали выдающиеся результаты в обеих возрастных категориях. В младшей лиге (8-9 классы) Андрей Шмидт и Михаил Ерофеев получили дипломы I степени. В старшей лиге (10-11 классы) Егор Медведев и Степан Карпов также завоевали золотые медали.
Успех курганских школьников на таком престижном соревновании подчеркивает высокий уровень подготовки и талант учащихся региона в области математики. Это достижение стало возможным благодаря системной работе Центра дополнительного математического образования, который активно поддерживает и развивает способности молодых математиков.
Успехи курганских школьников в области математики на Кавказской олимпиаде продолжают традиции региона в поддержке молодых талантов через Центр дополнительного математического образования. Этот же центр активно участвует в организации и проведении интеллектуальных соревнований, таких как школьный чемпионат по «Что? Где? Когда?», который является квалификационным этапом для всероссийских состязаний.
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