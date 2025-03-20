Безопасность курганских пассажиров под угрозой: итоги проверки автобусов

Госавтоинспекция Кургана выявила 35 нарушений у пассажирских автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госавтоинспекция Кургана выявила 35 нарушений у автобусов
Госавтоинспекция Кургана выявила 35 нарушений у автобусов Фото:

В Кургане госавтоинспекция подвела итоги проверки пассажирского транспорта. За два дня было проверено 115 транспортных средств, были выявлены нарушения ПДД, влекущие за собой административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.

«В ходе мероприятия было задействовано 50 сотрудников, составлено 35 административных материалов»,- написано в telegram-канале госавтоинспекции. Наиболее частые нарушения связаны с техническими дефектами и отсутствием проверки состояния автобусов. Также к административной ответственности привлечено одно должностное лицо автотранспортного предприятия за несоблюдение требований безопасности, касающихся выпуска на линию пассажирского транспорта. 

Ранее URA.RU писало, что городской автобус попал в ДТП в центре Кургана. Проверки пассажирского транспорта направлены на выявление неисправностей и соблюдение водителями норм действующего законодательства РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане госавтоинспекция подвела итоги проверки пассажирского транспорта. За два дня было проверено 115 транспортных средств, были выявлены нарушения ПДД, влекущие за собой административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану. «В ходе мероприятия было задействовано 50 сотрудников, составлено 35 административных материалов»,- написано в telegram-канале госавтоинспекции. Наиболее частые нарушения связаны с техническими дефектами и отсутствием проверки состояния автобусов. Также к административной ответственности привлечено одно должностное лицо автотранспортного предприятия за несоблюдение требований безопасности, касающихся выпуска на линию пассажирского транспорта.  Ранее URA.RU писало, что городской автобус попал в ДТП в центре Кургана. Проверки пассажирского транспорта направлены на выявление неисправностей и соблюдение водителями норм действующего законодательства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...