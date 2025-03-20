Безопасность курганских пассажиров под угрозой: итоги проверки автобусов

В Кургане госавтоинспекция подвела итоги проверки пассажирского транспорта. За два дня было проверено 115 транспортных средств, были выявлены нарушения ПДД, влекущие за собой административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.
«В ходе мероприятия было задействовано 50 сотрудников, составлено 35 административных материалов»,- написано в telegram-канале госавтоинспекции. Наиболее частые нарушения связаны с техническими дефектами и отсутствием проверки состояния автобусов. Также к административной ответственности привлечено одно должностное лицо автотранспортного предприятия за несоблюдение требований безопасности, касающихся выпуска на линию пассажирского транспорта.
Ранее URA.RU писало, что городской автобус попал в ДТП в центре Кургана. Проверки пассажирского транспорта направлены на выявление неисправностей и соблюдение водителями норм действующего законодательства РФ.
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