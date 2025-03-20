В Башкирии вездеход «Бурлак», произведенный в Курганской области, активно используется для эвакуации жителей из затопленных районов. Эта техника помогает справляться с последствиями подтопления, которое затронуло несколько районов региона, включая автодороги, мосты и придомовые участки. Информацию сообщает госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Ситуация в башкирском селе Азово осложнилась из-за подъема уровня реки Инзер, в результате чего часть населенного пункта оказалась под водой. «Для эвакуации жителей и доставки грузов мы используем технику повышенной проходимости, включая вездеход „Бурлак“, — сообщили в паблике комитета в соцсети „ВКонтакте“.
Вездеход «Бурлак» был приобретен Госкомитетом по ЧС Башкортостана в 2024 году. Это стало частью реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил региона, что позволило значительно повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.
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