Курганские вездеходы спасают от наводнения жителей села в Башкирии. Фото, видео

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Курганский вездеход помогает спасателям Башкирии во время наводнения
Курганский вездеход помогает спасателям Башкирии во время наводнения Фото:

В Башкирии вездеход «Бурлак», произведенный в Курганской области, активно используется для эвакуации жителей из затопленных районов. Эта техника помогает справляться с последствиями подтопления, которое затронуло несколько районов региона, включая автодороги, мосты и придомовые участки. Информацию сообщает госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Ситуация в башкирском селе Азово осложнилась из-за подъема уровня реки Инзер, в результате чего часть населенного пункта оказалась под водой. «Для эвакуации жителей и доставки грузов мы используем технику повышенной проходимости, включая вездеход „Бурлак“, — сообщили в паблике комитета в соцсети „ВКонтакте“.

Вездеход «Бурлак» был приобретен Госкомитетом по ЧС Башкортостана в 2024 году. Это стало частью реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил региона, что позволило значительно повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

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В Башкирии вездеход «Бурлак», произведенный в Курганской области, активно используется для эвакуации жителей из затопленных районов. Эта техника помогает справляться с последствиями подтопления, которое затронуло несколько районов региона, включая автодороги, мосты и придомовые участки. Информацию сообщает госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Ситуация в башкирском селе Азово осложнилась из-за подъема уровня реки Инзер, в результате чего часть населенного пункта оказалась под водой. «Для эвакуации жителей и доставки грузов мы используем технику повышенной проходимости, включая вездеход „Бурлак“, — сообщили в паблике комитета в соцсети „ВКонтакте“. Вездеход «Бурлак» был приобретен Госкомитетом по ЧС Башкортостана в 2024 году. Это стало частью реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил региона, что позволило значительно повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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