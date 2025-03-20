В администрации Катайского округа состоялась церемония вручения государственных наград ветеранам и семьям погибших военнослужащих. Орден Мужества был вручен ветерану Сергею Никулину, который серьезно пострадал в ходе выполнения боевой задачи в апреле 2024 года, сообщает регионального отделение фонда «Защитники Отечества».
«Мне приятно получить такую высокую награду. Я благодарен социальному координатору филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяне Басаргиной и администрации Катайского муниципального округа за организацию такого мероприятия», — поделился Сергей Никулин. Ветеран также отметил, что благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» он имеет возможность поправить здоровье в «Центре комплексной реабилитации кибатлетики» (Новосибирская область) и ожидает получение спортивного протеза.
Награды также были вручены семьям погибших военнослужащих. Наталья Овчинникова и Наталья Смирнова получили медали и удостоверения, а Александру Тумашову был передан Орден Мужества, которым был посмертно награжден его сын Андрей Тумашов.
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