20 марта 2025

В Катайске ветерану СВО вручили государственную награду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орден Мужества получил ветеран боевых действий Сергей Никулин
Орден Мужества получил ветеран боевых действий Сергей Никулин Фото:

В администрации Катайского округа состоялась церемония вручения государственных наград ветеранам и семьям погибших военнослужащих. Орден Мужества был вручен ветерану Сергею Никулину, который серьезно пострадал в ходе выполнения боевой задачи в апреле 2024 года, сообщает регионального отделение фонда «Защитники Отечества».

«Мне приятно получить такую высокую награду. Я благодарен социальному координатору филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяне Басаргиной и администрации Катайского муниципального округа за организацию такого мероприятия», — поделился Сергей Никулин. Ветеран также отметил, что благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» он имеет возможность поправить здоровье в «Центре комплексной реабилитации кибатлетики» (Новосибирская область) и ожидает получение спортивного протеза.

Награды также были вручены семьям погибших военнослужащих. Наталья Овчинникова и Наталья Смирнова получили медали и удостоверения, а Александру Тумашову был передан Орден Мужества, которым был посмертно награжден его сын Андрей Тумашов.

В Катайске ветеран боевых действий Сергей Никулин получил Орден Мужества
В Катайске ветеран боевых действий Сергей Никулин получил Орден Мужества
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Катайского округа состоялась церемония вручения государственных наград ветеранам и семьям погибших военнослужащих. Орден Мужества был вручен ветерану Сергею Никулину, который серьезно пострадал в ходе выполнения боевой задачи в апреле 2024 года, сообщает регионального отделение фонда «Защитники Отечества». «Мне приятно получить такую высокую награду. Я благодарен социальному координатору филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяне Басаргиной и администрации Катайского муниципального округа за организацию такого мероприятия», — поделился Сергей Никулин. Ветеран также отметил, что благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» он имеет возможность поправить здоровье в «Центре комплексной реабилитации кибатлетики» (Новосибирская область) и ожидает получение спортивного протеза. Награды также были вручены семьям погибших военнослужащих. Наталья Овчинникова и Наталья Смирнова получили медали и удостоверения, а Александру Тумашову был передан Орден Мужества, которым был посмертно награжден его сын Андрей Тумашов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...