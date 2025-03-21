Курганских родителей просят не паниковать: отравления школьника конфетой не было

В школьных и родительских чатах распространяется ложная информация о смерти курганского ученика 4 класса, который якобы отравился конфетой с наркотиком. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что данная информация является фейком, родителей просят сохранять спокойствие.
«В родительских чатах распространяется информация о гибели ученика в Кургане от отравления конфетой с наркотиком. Данное сообщение является фейком», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
В фейковом сообщении указано, что ученику стало плохо во дворе школы. Ему якобы попытались оказать помощь, доставили в больницу, но спасти не смогли. Автор фейка призывает предупредить детей о подозрительных конфетах с наркотиком, и просит распространять данное ложное сообщение.
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