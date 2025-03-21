Курганских родителей просят не паниковать: отравления школьника конфетой не было

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В школьный чатах «гуляет» фейк про смертельное отравления ученика в Кургане
В школьный чатах «гуляет» фейк про смертельное отравления ученика в Кургане Фото:

В школьных и родительских чатах распространяется ложная информация о смерти курганского ученика 4 класса, который якобы отравился конфетой с наркотиком. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что данная информация является фейком, родителей просят сохранять спокойствие.

«В родительских чатах распространяется информация о гибели ученика в Кургане от отравления конфетой с наркотиком. Данное сообщение является фейком», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В фейковом сообщении указано, что ученику стало плохо во дворе школы. Ему якобы попытались оказать помощь, доставили в больницу, но спасти не смогли. Автор фейка призывает предупредить детей о подозрительных конфетах с наркотиком, и просит распространять данное ложное сообщение.

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В школьных и родительских чатах распространяется ложная информация о смерти курганского ученика 4 класса, который якобы отравился конфетой с наркотиком. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что данная информация является фейком, родителей просят сохранять спокойствие. «В родительских чатах распространяется информация о гибели ученика в Кургане от отравления конфетой с наркотиком. Данное сообщение является фейком», — уточнили в пресс-службе регионального правительства. В фейковом сообщении указано, что ученику стало плохо во дворе школы. Ему якобы попытались оказать помощь, доставили в больницу, но спасти не смогли. Автор фейка призывает предупредить детей о подозрительных конфетах с наркотиком, и просит распространять данное ложное сообщение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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