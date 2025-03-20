На место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Тюмени

В Тюмени на место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Александр Таратута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Три наряда ДПС работают на Московском тракте, где упали столбы временного освещения. Также туда выехал начальник отдела Госавтоинспекции Тюмени Александр Таратута и сотрудники дорожного надзора», — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что в настоящий момент на месте ЧП уже начали устранять последствия инцидента. Движение открыто на выезд из Тюмени.
Инцидент произошел 21 марта на Московском тракте. Сразу несколько столбов обрушились на проезжую часть и автомобили.
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