20 марта 2025

На место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько нарядов ГИБДД работают на месте ЧП
Несколько нарядов ГИБДД работают на месте ЧП Фото:

В Тюмени на место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Александр Таратута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Три наряда ДПС работают на Московском тракте, где упали столбы временного освещения. Также туда выехал начальник отдела Госавтоинспекции Тюмени Александр Таратута и сотрудники дорожного надзора», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящий момент на месте ЧП уже начали устранять последствия инцидента. Движение открыто на выезд из Тюмени.

Инцидент произошел 21 марта на Московском тракте. Сразу несколько столбов обрушились на проезжую часть и автомобили. 

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В Тюмени на место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Александр Таратута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Три наряда ДПС работают на Московском тракте, где упали столбы временного освещения. Также туда выехал начальник отдела Госавтоинспекции Тюмени Александр Таратута и сотрудники дорожного надзора», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в настоящий момент на месте ЧП уже начали устранять последствия инцидента. Движение открыто на выезд из Тюмени. Инцидент произошел 21 марта на Московском тракте. Сразу несколько столбов обрушились на проезжую часть и автомобили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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