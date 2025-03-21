В Кетовском округе сгорел двухэтажный дом по улице Озерной в СНТ «Дорожник». О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«Сообщение о возгорании дома по улице Озерная в СНТ „Дорожник“ поступило в 15:40. В тушении пожара площадью 150 квадратных метров было задействовано 16 специалистов и пять единиц техники. В 16:26 возгорание удалось локализовать, в 16:58 — ликвидировать открытое горение», — сообщили в МЧС.
В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.
Очевидцы, снявшие пожар на видео, сообщали в соцсетях, что пожар, предположительно, начался с крыши. Постепенно пламя перешло вниз, на первый этаж. Зарево было видно за сотни метров. Пожарные также проливали гараж, в котором, возможно, находилось авто.
Ранее в Курганской области уже происходили аналогичные инциденты с возгораниями жилых построек. Так, недавно в микрорайоне Рябково в Кургане также вспыхнул жилой дом.
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