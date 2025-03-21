21 марта 2025

Пожар уничтожил двухэтажный дом в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар охватил площадь 150 квадратов
Пожар охватил площадь 150 квадратов Фото:

В Кетовском округе сгорел двухэтажный дом по улице Озерной в СНТ «Дорожник». О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

«Сообщение о возгорании дома по улице Озерная в СНТ „Дорожник“ поступило в 15:40. В тушении пожара площадью 150 квадратных метров было задействовано 16 специалистов и пять единиц техники. В 16:26 возгорание удалось локализовать, в 16:58 — ликвидировать открытое горение», — сообщили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

Очевидцы, снявшие пожар на видео, сообщали в соцсетях, что пожар, предположительно, начался с крыши. Постепенно пламя перешло вниз, на первый этаж. Зарево было видно за сотни метров. Пожарные также проливали гараж, в котором, возможно, находилось авто.

Ранее в Курганской области уже происходили аналогичные инциденты с возгораниями жилых построек. Так, недавно в микрорайоне Рябково в Кургане также вспыхнул жилой дом.

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В Кетовском округе сгорел двухэтажный дом по улице Озерной в СНТ «Дорожник». О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. «Сообщение о возгорании дома по улице Озерная в СНТ „Дорожник“ поступило в 15:40. В тушении пожара площадью 150 квадратных метров было задействовано 16 специалистов и пять единиц техники. В 16:26 возгорание удалось локализовать, в 16:58 — ликвидировать открытое горение», — сообщили в МЧС. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты. Очевидцы, снявшие пожар на видео, сообщали в соцсетях, что пожар, предположительно, начался с крыши. Постепенно пламя перешло вниз, на первый этаж. Зарево было видно за сотни метров. Пожарные также проливали гараж, в котором, возможно, находилось авто. Ранее в Курганской области уже происходили аналогичные инциденты с возгораниями жилых построек. Так, недавно в микрорайоне Рябково в Кургане также вспыхнул жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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