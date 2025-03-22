Житель Кургана с детства мечтал о путешествии в какую-нибудь экзотическую страну, но не было подходящего случая. В прошлом году горожанин решил побывать у сродного брата во Владивостоке, который и предложил ему съездить в Южную Корею. Об этом URA RU рассказал курганец Андрей, бывший выпускник местного госколледжа.
«Когда приехал во Владивосток к родне, то я и не думал о заграничной поездке. Однако брат так красочно описал возможности подработки в Южной Корее, что я согласился. Тем более, что родственник там уже бывал», — сообщил курганец.
Андрей пояснил, что самое трудное — это собрать пакет документов для зарубежной поездки. Они с братом обращались к услугам посредников, которые за деньги помогли получить K-eta (Korean electronic travel authorization), то есть электронное разрешение на въезд в Южную Корею. Кроме того, были оформлены документы, необходимые для прохождения паспортного контроля, куда входили обратный билет, маршрутный лист, страховка, отметил курганец.
«Когда проходишь паспортный контроль важно правильно отвечать на вопросы пограничников, иначе они могут подумать, что вы приехали не для туристических целей», — отметил Андрей. Он добавил, что после этого больших сложностей не было. В Корее быстро нашли земляка, который в мессенджере дал координаты работы и человека, способного помочь в адаптации.
«Подработка была на заводе, расположенном недалеко от Сеула. Там производили лапшу на конвейере. Смена начиналась в 8:30 утра и продолжалась 12 часов. На обед давали один час, кормили хорошо и бесплатно. Русскоговорящих здесь очень много. Зарплату выдали за месяц наличными в вонах (местные деньги), которые находились в желтых конвертах. В переводе на рубли вышло — 105 тысяч», — подчеркнул Андрей.
Курганец рассказал, что возможностей в Южной Корее много, кажется словно вся страна — это огромный завод. Он добавил, что жить приходилось в общаге и в хостелах, цены на услуги практически сравнимы с российскими.
«Я посмотрел страну, получил массу впечатлений. Но, второй раз в Корею уже бы не поехал. Миграционная служба здесь работает жестко, штрафы большие. Если вы приехали как турист, то работать легально нельзя», подытожил Андрей. По его словам, корейцы оказались гостеприимными, дороги в стране отличные, но на улицах грязновато, бывает, что мусор валяется и разносится ветром.
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