В курганских супермаркетах продают китайские арбузы уже в марте. В России сезон арбузов начинается в августе и длится до октября. Журналисты курганской редакции URA.RU попробовали китайский арбуз и поделились впечатлением.
«Один арбуз весит от трех до четырех килограмм. Цена за килограмм около 200 рублей», — рассказала журналист о покупке. Снаружи у арбуза преобладает темно-зеленый цвет с характерным желтоватым боком, на котором ягода лежала и созревала. Сухой «хвостик» и звонкий звук при простукивании могли сбить с толку: все говорит о зрелости.
Нарезали арбуз, стало очевидно — он спелый. Корочка тонкая, мякоть ярко красная с розовым подтоном. Нарезается ягода легко. По вкусу арбуз в первую очередь сладкий, но «не засахаренный». Сочная сладкая мякоть сочетается с травянистым привкусом. «Аромата, присущего августовским арбузам, в нем нет», — поделилась журналист. Косточек немного и они мелкие.
Журналист Ольга Курбатова поделилась, что раньше не ела арбузы в марте и этот опыт настораживает. «Чуть сладкий. Насыщенности летнего арбуза нет, но для марта очень даже прилично», — рассказала Ольга. На косточки в ягоде она не обратила внимание.
«Арбуз оказался в меру сладким и сочным — слаще, чем некоторые его летние собратья», — рассказал журналист Валерий Кузнецов. Но при этом, по его словам, арбуз был мягким и травянистым, не хватало характерного хруста. «Хорошо, что мало косточек. Для одного раза, чтобы вспомнить ощущения — купить можно. Если сильно хочется», — поделился Валерий.
Редакция URA.RU сошлась во мнении, что арбуз сладкий, сочный и травянистый. Кроме того, журналисты отметили, что скорее всего повторно покупать продукт не будут, если сильно не захочется. В прошлый раз журналисты пробовали египетский ранний картофель и сравнили его с российскими клубнями.
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