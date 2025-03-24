24 марта 2025

«Проверено на себе»: журналисты URA.RU попробовали китайский арбуз в Кургане. Фото

В марте в курганских магазинах продают китайские арбузы
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские арбузы уже на прилавках магазинов, а сезон бахчевых в России стартует в августе (архивное фото)
Китайские арбузы уже на прилавках магазинов, а сезон бахчевых в России стартует в августе (архивное фото) Фото:

В курганских супермаркетах продают китайские арбузы уже в марте. В России сезон арбузов начинается в августе и длится до октября. Журналисты курганской редакции URA.RU попробовали китайский арбуз и поделились впечатлением.

«Один арбуз весит от трех до четырех килограмм. Цена за килограмм около 200 рублей», — рассказала журналист о покупке. Снаружи у арбуза преобладает темно-зеленый цвет с характерным желтоватым боком, на котором ягода лежала и созревала. Сухой «хвостик» и звонкий звук при простукивании могли сбить с толку: все говорит о зрелости.

Нарезали арбуз, стало очевидно — он спелый. Корочка тонкая, мякоть ярко красная с розовым подтоном. Нарезается ягода легко. По вкусу арбуз в первую очередь сладкий, но «не засахаренный». Сочная сладкая мякоть сочетается с травянистым привкусом. «Аромата, присущего августовским арбузам, в нем нет», — поделилась журналист. Косточек немного и они мелкие.

Журналист Ольга Курбатова поделилась, что раньше не ела арбузы в марте и этот опыт настораживает. «Чуть сладкий. Насыщенности летнего арбуза нет, но для марта очень даже прилично», — рассказала Ольга. На косточки в ягоде она не обратила внимание.

«Арбуз оказался в меру сладким и сочным — слаще, чем некоторые его летние собратья», — рассказал журналист Валерий Кузнецов. Но при этом, по его словам, арбуз был мягким и травянистым, не хватало характерного хруста. «Хорошо, что мало косточек. Для одного раза, чтобы вспомнить ощущения — купить можно. Если сильно хочется», — поделился Валерий.

Редакция URA.RU сошлась во мнении, что арбуз сладкий, сочный и травянистый. Кроме того, журналисты отметили, что скорее всего повторно покупать продукт не будут, если сильно не захочется. В прошлый раз журналисты пробовали египетский ранний картофель и сравнили его с российскими клубнями.

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В курганских супермаркетах продают китайские арбузы уже в марте. В России сезон арбузов начинается в августе и длится до октября. Журналисты курганской редакции URA.RU попробовали китайский арбуз и поделились впечатлением. «Один арбуз весит от трех до четырех килограмм. Цена за килограмм около 200 рублей», — рассказала журналист о покупке. Снаружи у арбуза преобладает темно-зеленый цвет с характерным желтоватым боком, на котором ягода лежала и созревала. Сухой «хвостик» и звонкий звук при простукивании могли сбить с толку: все говорит о зрелости. Нарезали арбуз, стало очевидно — он спелый. Корочка тонкая, мякоть ярко красная с розовым подтоном. Нарезается ягода легко. По вкусу арбуз в первую очередь сладкий, но «не засахаренный». Сочная сладкая мякоть сочетается с травянистым привкусом. «Аромата, присущего августовским арбузам, в нем нет», — поделилась журналист. Косточек немного и они мелкие. Журналист Ольга Курбатова поделилась, что раньше не ела арбузы в марте и этот опыт настораживает. «Чуть сладкий. Насыщенности летнего арбуза нет, но для марта очень даже прилично», — рассказала Ольга. На косточки в ягоде она не обратила внимание. «Арбуз оказался в меру сладким и сочным — слаще, чем некоторые его летние собратья», — рассказал журналист Валерий Кузнецов. Но при этом, по его словам, арбуз был мягким и травянистым, не хватало характерного хруста. «Хорошо, что мало косточек. Для одного раза, чтобы вспомнить ощущения — купить можно. Если сильно хочется», — поделился Валерий. Редакция URA.RU сошлась во мнении, что арбуз сладкий, сочный и травянистый. Кроме того, журналисты отметили, что скорее всего повторно покупать продукт не будут, если сильно не захочется. В прошлый раз журналисты пробовали египетский ранний картофель и сравнили его с российскими клубнями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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