24 марта 2025

В Ноябрьске на обустройство скейт-парка потратят более десяти миллионов рублей

В Ноябрьске появится скейт-зона во дворе жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Скейт-зона появится до 15 августа (архивное фото)
Скейт-зона появится до 15 августа (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) обустроят скейт-парк во дворе жилого дома по улице Транспортная. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок, сумма контракта составляет более 14 млн рублей. 

«Реализация инициативного проекта „Скейт-зона“. Начальная цена 14 695 000 рублей», — сказано в описании к лоту. 

Скейт-зона площадью 500 кв.м. появится по адресу: улица Транспортна, дом №5. Планируется, что работы будут завершены к 15 августа. Проектом предусмотрено установить около 20-ти различных наклонных конструкций для катания (рампы, кикеры, подкаты, наклонные таблетки).

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за подробностями. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории бывшего санатория «Озерный» в Ноябрьске планируется строительство нового санаторно-отельного комплекса. Старое здание будет снесено.

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В Ноябрьске (ЯНАО) обустроят скейт-парк во дворе жилого дома по улице Транспортная. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок, сумма контракта составляет более 14 млн рублей.  «Реализация инициативного проекта „Скейт-зона“. Начальная цена 14 695 000 рублей», — сказано в описании к лоту.  Скейт-зона площадью 500 кв.м. появится по адресу: улица Транспортна, дом №5. Планируется, что работы будут завершены к 15 августа. Проектом предусмотрено установить около 20-ти различных наклонных конструкций для катания (рампы, кикеры, подкаты, наклонные таблетки). Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за подробностями. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что на территории бывшего санатория «Озерный» в Ноябрьске планируется строительство нового санаторно-отельного комплекса. Старое здание будет снесено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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