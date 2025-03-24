В Ноябрьске на обустройство скейт-парка потратят более десяти миллионов рублей

В Ноябрьске (ЯНАО) обустроят скейт-парк во дворе жилого дома по улице Транспортная. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок, сумма контракта составляет более 14 млн рублей.
«Реализация инициативного проекта „Скейт-зона“. Начальная цена 14 695 000 рублей», — сказано в описании к лоту.
Скейт-зона площадью 500 кв.м. появится по адресу: улица Транспортна, дом №5. Планируется, что работы будут завершены к 15 августа. Проектом предусмотрено установить около 20-ти различных наклонных конструкций для катания (рампы, кикеры, подкаты, наклонные таблетки).
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за подробностями. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории бывшего санатория «Озерный» в Ноябрьске планируется строительство нового санаторно-отельного комплекса. Старое здание будет снесено.
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