Аэропорт Нового Уренгоя анонсировал сезонные изменения в расписании рейсов

Уже 30 марта аэропорт Нового Уренгоя переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 25 октября. В течение лета самолеты будут летать из авиагавани по 22 направлениям, сообщают в пресс-службе организации.
«В воскресенье, 30 марта, аэропорт Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября текущего года. Из крупнейшего ямальского аэропорта в летний период запланированы регулярные пассажирские рейсы по 22 направлениям, которые будут обслуживать 10 авиакомпаний», — говорится в релизе, опубликованном на сайте аэропорта Нового Уренгоя имени Губкина.
По данным источника, из Нового Уренгоя летом 2025 года можно будет вылететь на курорты Сочи и Минеральных Вод, а также в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Казань, Бугульму, Нижнекамск, Новосибирск, Красноярск, Тобольск. Самым популярное направление — Москва.
Новое направление из Нового Уренгоя — это Саратов. «Прямой рейс с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Перевозчик будет обслуживать данное направление дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — уточняется на сайте аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!