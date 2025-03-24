24 марта 2025

Аэропорт Нового Уренгоя анонсировал сезонные изменения в расписании рейсов

Аэропорт Нового Уренгоя переходит на весенне-летнее расписание
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Нового Уренгоя переходит на летний режим работы
Аэропорт Нового Уренгоя переходит на летний режим работы Фото:

Уже 30 марта аэропорт Нового Уренгоя переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 25 октября. В течение лета самолеты будут летать из авиагавани по 22 направлениям, сообщают в пресс-службе организации.

«В воскресенье, 30 марта, аэропорт Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября текущего года. Из крупнейшего ямальского аэропорта в летний период запланированы регулярные пассажирские рейсы по 22 направлениям, которые будут обслуживать 10 авиакомпаний», — говорится в релизе, опубликованном на сайте аэропорта Нового Уренгоя имени Губкина.

По данным источника, из Нового Уренгоя летом 2025 года можно будет вылететь на курорты Сочи и Минеральных Вод, а также в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Казань, Бугульму, Нижнекамск, Новосибирск, Красноярск, Тобольск. Самым популярное направление — Москва.

Новое направление из Нового Уренгоя — это Саратов. «Прямой рейс с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Перевозчик будет обслуживать данное направление дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — уточняется на сайте аэропорта.

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Уже 30 марта аэропорт Нового Уренгоя переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 25 октября. В течение лета самолеты будут летать из авиагавани по 22 направлениям, сообщают в пресс-службе организации. «В воскресенье, 30 марта, аэропорт Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября текущего года. Из крупнейшего ямальского аэропорта в летний период запланированы регулярные пассажирские рейсы по 22 направлениям, которые будут обслуживать 10 авиакомпаний», — говорится в релизе, опубликованном на сайте аэропорта Нового Уренгоя имени Губкина. По данным источника, из Нового Уренгоя летом 2025 года можно будет вылететь на курорты Сочи и Минеральных Вод, а также в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Казань, Бугульму, Нижнекамск, Новосибирск, Красноярск, Тобольск. Самым популярное направление — Москва. Новое направление из Нового Уренгоя — это Саратов. «Прямой рейс с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Перевозчик будет обслуживать данное направление дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — уточняется на сайте аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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