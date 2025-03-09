09 марта 2025
08 марта 2025

Из Нового Уренгоя в Саратов будут летать дополнительные Superjet 100

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая
Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая Фото:

Рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая дважды в неделю на самолетах Superjet 100. Об этом сообщают в аэропорту.

«Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — пишет telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина».

Билеты уже поступили в продажу. На сайте авиакомпании сообщается, что стоимость самого дешевого начинается от 10 400 рублей. 

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Рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая дважды в неделю на самолетах Superjet 100. Об этом сообщают в аэропорту. «Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — пишет telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина». Билеты уже поступили в продажу. На сайте авиакомпании сообщается, что стоимость самого дешевого начинается от 10 400 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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