Из Нового Уренгоя в Саратов будут летать дополнительные Superjet 100

Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая
Рейс из Нового Уренгоя в Саратов запустят с 4 мая дважды в неделю на самолетах Superjet 100. Об этом сообщают в аэропорту.
«Новый рейс из Нового Уренгоя в Саратов с 4 мая открывает авиакомпания Red Wings. Дважды в неделю — по средам и воскресеньям — на воздушном судне Superjet 100», — пишет telegram-канал «Аэропорт Новый Уренгой имени Губкина».
Билеты уже поступили в продажу. На сайте авиакомпании сообщается, что стоимость самого дешевого начинается от 10 400 рублей.
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