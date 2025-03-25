25 марта 2025

Депутат и член команды курганского сенатора Муратова отправилась на праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Хильчук заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в курганскую облдуму
Татьяна Хильчук заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в курганскую облдуму Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Депутат Курганской областной думы Татьяна Хильчук, которую относят к членам команды курганского сенатора РФ Сергея Муратова, заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщил на URA.RU замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин, также соответствующая информация размещена на сайте партии.

«Татьяна Хильчук является депутатом, директором медиахолдинга „Область45“ и пресс-службы АО „НПО „Курганприбор“. Она подала документы для участия в голосовании по одномандатному округу №2 (Центральный)“, — следует из данных на сайте. По информации источников URA.RU, она обладает высокой узнаваемостью в регионе и поддержкой избирателей. Это делает ее одним из фаворитов праймериз по своему округу.

Ранее сообщалось, что голосование в рамках праймериз пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Результаты будут учтены при формировании окончательного списка кандидатов от партии. Выборы в курганскую облдуму 14 сентября 2025 года. Подробнее о ходе избирательной кампании — читайте в нашем сюжете.

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Депутат Курганской областной думы Татьяна Хильчук, которую относят к членам команды курганского сенатора РФ Сергея Муратова, заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщил на URA.RU замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин, также соответствующая информация размещена на сайте партии. «Татьяна Хильчук является депутатом, директором медиахолдинга „Область45“ и пресс-службы АО „НПО „Курганприбор“. Она подала документы для участия в голосовании по одномандатному округу №2 (Центральный)“, — следует из данных на сайте. По информации источников URA.RU, она обладает высокой узнаваемостью в регионе и поддержкой избирателей. Это делает ее одним из фаворитов праймериз по своему округу. Ранее сообщалось, что голосование в рамках праймериз пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Результаты будут учтены при формировании окончательного списка кандидатов от партии. Выборы в курганскую облдуму 14 сентября 2025 года. Подробнее о ходе избирательной кампании — читайте в нашем сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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