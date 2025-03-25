Депутат и член команды курганского сенатора Муратова отправилась на праймериз ЕР

Депутат Курганской областной думы Татьяна Хильчук, которую относят к членам команды курганского сенатора РФ Сергея Муратова, заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщил на URA.RU замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин, также соответствующая информация размещена на сайте партии.
«Татьяна Хильчук является депутатом, директором медиахолдинга „Область45“ и пресс-службы АО „НПО „Курганприбор“. Она подала документы для участия в голосовании по одномандатному округу №2 (Центральный)“, — следует из данных на сайте. По информации источников URA.RU, она обладает высокой узнаваемостью в регионе и поддержкой избирателей. Это делает ее одним из фаворитов праймериз по своему округу.
Ранее сообщалось, что голосование в рамках праймериз пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Результаты будут учтены при формировании окончательного списка кандидатов от партии. Выборы в курганскую облдуму 14 сентября 2025 года. Подробнее о ходе избирательной кампании — читайте в нашем сюжете.
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