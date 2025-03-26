Курганец насушил почти шесть килограммов каннабиса, но это не понравилось полицейским

В Юргамышском округе (Курганская область) 40-летний мужчина высушивал каннабис. Сотрудники полиции изъяли у него более 5,5 килограммов наркотика. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Курганской области.
«Мужчина пояснил, что растительный наркотик он самостоятельно собрал и высушил для личного употребления», — пишет ведомство. В ходе обыска конфисковали электроплиту, сковородку и ложку с остатками вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Статья предусматривает наказание до 10 лет колонии.
Ранее URA.RU писало, что наркоманы начали приезжать из дальних округов в Курган за закладками. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».