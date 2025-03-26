Два рейса из Нового Уренгоя не могут прилететь в Тюмень из-за ЧП в аэропорту

Два самолетных рейса сообщением Новый Уренгой — Тюмень были отменены из-за ЧП на аэродроме в ямальском городе. Такие данные указаны на электронном табло воздушной гавани Тюмени, а также в соцсетях аэропорта Нового Уренгоя.
«Рейс YC 146 и рейс ЮТ 4146 на прибытие в Рощино были отменены. Самолеты должны были прилететь в областную столицу в 18:10 26 марта 2025 года», — указано на табло в Тюмени.
Официальный telegram-канал аэропорта Нового Уренгоя сообщил, что воздушная гавань закрыта для всех рейсов из-за эвакуации выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы воздушного судна АН-12. Вместе с тем учреждение организовало автобусы для доставки пассажиров в гостиницы. Возобновление работы аэропорта назначено на 07:00 27 марта.
Ранее в аэропорту Нового Уренгоя произошло ЧП: грузовой самолет при выполнении посадки выкатился за пределы полосы. Причиной инцидента стала поломка шасси.
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