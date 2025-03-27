Глава Кургана Антон Науменко проехал на автобусе вместе с горожанами, чтобы оценить качество работы общественного транспорта. Об этом сообщает администрация Кургана.
«Во время выезда Антон Анатольевич пообщался с экипажем и пассажирами автобуса. В том числе спросил у пассажиров, есть ли вопросы по расписанию, как ходят маршруты в вечернее время, насколько удобна система оплаты проезда, маршрутная сеть и новые автобусы. У экипажа поинтересовался условиями работы, а также спросил про жалобы, с которыми обращаются пассажиры», — говорится на сайте мэрии Кургана. Отмечается, что Науменко оценивал работу 96-го маршрута.
На конечной остановке бульвара Солнечного участники рейда подвели итоги выезда, обсудили установку табло и осмотрели теплый туалет для кондукторов и водителей. Науменко отметил, что выезды по маршрутам продолжатся, чтобы лучше понять работу транспортной реформы. В планах — контроль маршрутов Заозерного и выезды по острым вопросам. На следующем штабе будут обсуждены и решены вопросы для улучшения комфорта перевозок для жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Госавтоинспекция провела проверку пассажирского транспорта. За два дня было проверено 115 транспортных средств, выявлены нарушения ПДД. В мероприятии участвовали 50 сотрудников, составлено 35 административных материалов. Чаще всего нарушения связаны с техническими дефектами и отсутствием проверки состояния автобусов. Одно должностное лицо привлечено к ответственности за несоблюдение требований безопасности
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