28 марта 2025

Курган богат талантами: шадринский тяжелоатлет стал призером Первенства России. Фото

Шадринский тяжелоатлет завоевал бронзу Первенства России
© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринец завоевал почетное третье место, показав отличные результаты в двоеборье
Шадринец завоевал почетное третье место, показав отличные результаты в двоеборье Фото:

Шадринский тяжелоатлет Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России. О его результатах сообщает спортуправление Курганской области.

«Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. В весовой категории 81 кг сумма двоеборья 258 кг и малая серебряная медаль в рывке», — сообщает спортуправление в своих группах в социальных сетях. 

Спортсмен является воспитанником тренеров Владимира Дитяткина и Евгения Теплоухова. Они занимаются в СШ «Ермак».

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Шадринский тяжелоатлет Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России. О его результатах сообщает спортуправление Курганской области. «Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. В весовой категории 81 кг сумма двоеборья 258 кг и малая серебряная медаль в рывке», — сообщает спортуправление в своих группах в социальных сетях.  Спортсмен является воспитанником тренеров Владимира Дитяткина и Евгения Теплоухова. Они занимаются в СШ «Ермак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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