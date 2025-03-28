Шадринец завоевал почетное третье место, показав отличные результаты в двоеборье
Шадринский тяжелоатлет Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России. О его результатах сообщает спортуправление Курганской области.
«Егор Труфанов стал бронзовым призером Первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. В весовой категории 81 кг сумма двоеборья 258 кг и малая серебряная медаль в рывке», — сообщает спортуправление в своих группах в социальных сетях.
Спортсмен является воспитанником тренеров Владимира Дитяткина и Евгения Теплоухова. Они занимаются в СШ «Ермак».
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