Врачи рассказали о ситуации с кишечной инфекцией среди тюменских детей

Ситуация по заболеваемости кишечной инфекцией среди детей в Тюменской области является стабильной. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом количество заболевших снизилось.
«В Тюменской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей является стабильной и управляемой. Среди детского населения до 14 лет за прошедшую 13 неделю 2025года зарегистрировано снижение заболеваемости на 8,4% в сравнении со среднемноголетним уровнем», — сообщили в ведомстве.
Сообщения о массовых заболеваниях кишечной инфекцией среди детей появились в начале неделе. Горожане сообщали о переполненных коридорах в местных больницах.
В качестве профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать гигиену — чаще мыть руки и продукты перед приготовлением. Также важно проводить влажную уборку помещений с помощью дезинфицирующих средств.
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