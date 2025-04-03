03 апреля 2025

Врачи рассказали о ситуации с кишечной инфекцией среди тюменских детей

Роспотребнадзор: в Тюмени снизилось количество заболевших кишечной инфекцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кишечной инфекцией страдали в большинстве случаев дети
Кишечной инфекцией страдали в большинстве случаев дети Фото:

Ситуация по заболеваемости кишечной инфекцией среди детей в Тюменской области является стабильной. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом количество заболевших снизилось.

«В Тюменской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей является стабильной и управляемой. Среди детского населения до 14 лет за прошедшую 13 неделю 2025года зарегистрировано снижение заболеваемости на 8,4% в сравнении со среднемноголетним уровнем», — сообщили в ведомстве.

Сообщения о массовых заболеваниях кишечной инфекцией среди детей появились в начале неделе. Горожане сообщали о переполненных коридорах в местных больницах.

В качестве профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать гигиену — чаще мыть руки и продукты перед приготовлением. Также важно проводить влажную уборку помещений с помощью дезинфицирующих средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация по заболеваемости кишечной инфекцией среди детей в Тюменской области является стабильной. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом количество заболевших снизилось. «В Тюменской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей является стабильной и управляемой. Среди детского населения до 14 лет за прошедшую 13 неделю 2025года зарегистрировано снижение заболеваемости на 8,4% в сравнении со среднемноголетним уровнем», — сообщили в ведомстве. Сообщения о массовых заболеваниях кишечной инфекцией среди детей появились в начале неделе. Горожане сообщали о переполненных коридорах в местных больницах. В качестве профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать гигиену — чаще мыть руки и продукты перед приготовлением. Также важно проводить влажную уборку помещений с помощью дезинфицирующих средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...