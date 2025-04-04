Музей грязи откроют на курганском озере Медвежье

Лечебной грязью славится озеро
В Курганской области на озере Медвежье планируется открыть музей лечебной грязи. Об этом сообщила начальник регионального управления культуры Наталья Гончаренко.
«Музей грязи с экспозицией об ее использовании в разных культурах появится на территории лечебного соленого озера Медвежье», — передает ТАСС слова Гончаренко. Уточняется, что по своим уникальным свойствам водоем иногда называют российским «Мертвым морем».
Ранее на озере Медвежье в Петуховском округе уже проводился фестиваль грязи. Участники мероприятия получили возможность совместить отдых с лечением.
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