Музей грязи откроют на курганском озере Медвежье

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Лечебной грязью славится озеро
Лечебной грязью славится озеро Фото:

В Курганской области на озере Медвежье планируется открыть музей лечебной грязи. Об этом сообщила начальник регионального управления культуры Наталья Гончаренко.

«Музей грязи с экспозицией об ее использовании в разных культурах появится на территории лечебного соленого озера Медвежье», — передает ТАСС слова Гончаренко. Уточняется, что по своим уникальным свойствам водоем иногда называют российским «Мертвым морем».

Ранее на озере Медвежье в Петуховском округе уже проводился фестиваль грязи. Участники мероприятия получили возможность совместить отдых с лечением.

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В Курганской области на озере Медвежье планируется открыть музей лечебной грязи. Об этом сообщила начальник регионального управления культуры Наталья Гончаренко. «Музей грязи с экспозицией об ее использовании в разных культурах появится на территории лечебного соленого озера Медвежье», — передает ТАСС слова Гончаренко. Уточняется, что по своим уникальным свойствам водоем иногда называют российским «Мертвым морем». Ранее на озере Медвежье в Петуховском округе уже проводился фестиваль грязи. Участники мероприятия получили возможность совместить отдых с лечением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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