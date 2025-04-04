В центре Тюмени иномарка столкнулась с курьером на мотоцикле, есть пострадавший

В центре Тюмени столкнулись курьер на мотоцикле и автомобиль Jaguar. В результате ДТП мотоциклист был травмирован, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В Тюмени на улице Республики, 9, днем 5 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в ДТП пострадал мотоциклист 2006 года рождения, он получил травму ноги», — приводит информацию ведомства «Тюменская область сегодня».
Обстоятельства ДТП выясняются. Как рассказал водитель иномарки, авария случилась, когда он поворачивал налево, а мотоциклист выехал на красный сигнал светофора. После столкновения мотоциклист не смог подняться сам, его госпитализировали медики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени школьник угодил под колеса авто. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка на улице Чаплина.
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