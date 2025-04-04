04 апреля 2025

В центре Тюмени иномарка столкнулась с курьером на мотоцикле, есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП мотоциклист получил травму ноги и был госпитализирован
В результате ДТП мотоциклист получил травму ноги и был госпитализирован Фото:

В центре Тюмени столкнулись курьер на мотоцикле и автомобиль Jaguar. В результате ДТП мотоциклист был травмирован, сообщили в Госавтоинспекции региона. 

«В Тюмени на улице Республики, 9, днем 5 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в ДТП пострадал мотоциклист 2006 года рождения, он получил травму ноги», — приводит информацию ведомства «Тюменская область сегодня».

Обстоятельства ДТП выясняются. Как рассказал водитель иномарки, авария случилась, когда он поворачивал налево, а мотоциклист выехал на красный сигнал светофора. После столкновения мотоциклист не смог подняться сам, его госпитализировали медики. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени школьник угодил под колеса авто. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка на улице Чаплина. 

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В центре Тюмени столкнулись курьер на мотоцикле и автомобиль Jaguar. В результате ДТП мотоциклист был травмирован, сообщили в Госавтоинспекции региона.  «В Тюмени на улице Республики, 9, днем 5 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в ДТП пострадал мотоциклист 2006 года рождения, он получил травму ноги», — приводит информацию ведомства «Тюменская область сегодня». Обстоятельства ДТП выясняются. Как рассказал водитель иномарки, авария случилась, когда он поворачивал налево, а мотоциклист выехал на красный сигнал светофора. После столкновения мотоциклист не смог подняться сам, его госпитализировали медики.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени школьник угодил под колеса авто. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка на улице Чаплина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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