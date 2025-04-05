В КГУ выяснили: грязь на курганском озере Горькое полезнее, чем в Крыму

Лечебные свойства грязи на озере Горькое в Курганской области превосходят аналогичную грязь с водоема Саки в Крыму. Об этом говорится в статье, опубликованной в сборнике всероссийской научной конференции «Зыряновские чтения». Автором статьи является студентка Курганского госуниверситета Анастасия Григорьева.
«Местная грязь с озера Горькое, где находится санаторий „Сосновая роща“, по положительному воздействию на организм человека превосходит грязи озера Саки в Крыму. Состав солей сходен с Баталинской минеральной водой города Пятигорска», — сообщается в статье Григорьевой.
Санаторий «Сосновая роща» расположен в уникальной природной зоне, где основными лечебными факторами являются сапропелевая иловая грязь озера Горькое и местная вода с высокой минерализацией. Эти природные ресурсы помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также проблем с органами дыхания. Кроме того, лечебный воздух реликтового соснового бора способствует общему укреплению организма и улучшению самочувствия. Санаторий находится в поселке Искра Звериноголовского округа.
Ранее директор госпредприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» Валентин Иваницкий рассказал, что грязи озера Саки лучше, чем многие мировые бренды. Он добавил, что сакская грязь превосходит аналогичную с Мертвого моря (Израиль).
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