05 апреля 2025

В КГУ выяснили: грязь на курганском озере Горькое полезнее, чем в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лечебная грязь используется в санатории
Лечебная грязь используется в санатории Фото:

Лечебные свойства грязи на озере Горькое в Курганской области превосходят аналогичную грязь с водоема Саки в Крыму. Об этом говорится в статье, опубликованной в сборнике всероссийской научной конференции «Зыряновские чтения». Автором статьи является студентка Курганского госуниверситета Анастасия Григорьева.

«Местная грязь с озера Горькое, где находится санаторий „Сосновая роща“, по положительному воздействию на организм человека превосходит грязи озера Саки в Крыму. Состав солей сходен с Баталинской минеральной водой города Пятигорска», — сообщается в статье Григорьевой.

Санаторий «Сосновая роща» расположен в уникальной природной зоне, где основными лечебными факторами являются сапропелевая иловая грязь озера Горькое и местная вода с высокой минерализацией. Эти природные ресурсы помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также проблем с органами дыхания. Кроме того, лечебный воздух реликтового соснового бора способствует общему укреплению организма и улучшению самочувствия. Санаторий находится в поселке Искра Звериноголовского округа.

Ранее директор госпредприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» Валентин Иваницкий рассказал, что грязи озера Саки лучше, чем многие мировые бренды. Он добавил, что сакская грязь превосходит аналогичную с Мертвого моря (Израиль).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лечебные свойства грязи на озере Горькое в Курганской области превосходят аналогичную грязь с водоема Саки в Крыму. Об этом говорится в статье, опубликованной в сборнике всероссийской научной конференции «Зыряновские чтения». Автором статьи является студентка Курганского госуниверситета Анастасия Григорьева. «Местная грязь с озера Горькое, где находится санаторий „Сосновая роща“, по положительному воздействию на организм человека превосходит грязи озера Саки в Крыму. Состав солей сходен с Баталинской минеральной водой города Пятигорска», — сообщается в статье Григорьевой. Санаторий «Сосновая роща» расположен в уникальной природной зоне, где основными лечебными факторами являются сапропелевая иловая грязь озера Горькое и местная вода с высокой минерализацией. Эти природные ресурсы помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также проблем с органами дыхания. Кроме того, лечебный воздух реликтового соснового бора способствует общему укреплению организма и улучшению самочувствия. Санаторий находится в поселке Искра Звериноголовского округа. Ранее директор госпредприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» Валентин Иваницкий рассказал, что грязи озера Саки лучше, чем многие мировые бренды. Он добавил, что сакская грязь превосходит аналогичную с Мертвого моря (Израиль).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...