Курганцы будут ездить до Тюмени на большом китайском автобусе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автобус до Тюмени выйдет на рейсы уже со следующей недели
Новый автобус до Тюмени выйдет на рейсы уже со следующей недели Фото:

Курганцы смогут добираться до Тюмени на большом китайском автобусе. Новый транспорт приобрела предприниматель из Куртамыша Кристина Бенкендорф. Об этом сообщается в соцсетях.

«Новый 29-местный китайский туристический автобус среднего класса HIGER KLQ6812KQ уже со следующей недели заменит собой 19-местные микроавтобусы на маршруте 590 „Куртамыш — Тюмень“, который проходит через Курган. В парке перевозчика это самый большой и новый автобус», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».

В прошлом предприниматель владела пятью автобусами среднего и большого класса. Однако в 2017–2018 годах все эти транспортные средства были сняты с эксплуатации.

Новый автобус вмещает 29 человек
Новый автобус вмещает 29 человек
Фото:

Ранее предприниматель Кристина Бенкендорф уже привлекала внимание пассажиров изменениями в транспортном обслуживании. В июле она повысила тарифы на маршруте «Куртамыш — Курган» примерно на 5%, а до этого стоимость проезда увеличивалась в апреле.

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Курганцы смогут добираться до Тюмени на большом китайском автобусе. Новый транспорт приобрела предприниматель из Куртамыша Кристина Бенкендорф. Об этом сообщается в соцсетях. «Новый 29-местный китайский туристический автобус среднего класса HIGER KLQ6812KQ уже со следующей недели заменит собой 19-местные микроавтобусы на маршруте 590 „Куртамыш — Тюмень“, который проходит через Курган. В парке перевозчика это самый большой и новый автобус», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт». В прошлом предприниматель владела пятью автобусами среднего и большого класса. Однако в 2017–2018 годах все эти транспортные средства были сняты с эксплуатации. Ранее предприниматель Кристина Бенкендорф уже привлекала внимание пассажиров изменениями в транспортном обслуживании. В июле она повысила тарифы на маршруте «Куртамыш — Курган» примерно на 5%, а до этого стоимость проезда увеличивалась в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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