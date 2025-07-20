Курганцы смогут добираться до Тюмени на большом китайском автобусе. Новый транспорт приобрела предприниматель из Куртамыша Кристина Бенкендорф. Об этом сообщается в соцсетях.
«Новый 29-местный китайский туристический автобус среднего класса HIGER KLQ6812KQ уже со следующей недели заменит собой 19-местные микроавтобусы на маршруте 590 „Куртамыш — Тюмень“, который проходит через Курган. В парке перевозчика это самый большой и новый автобус», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».
В прошлом предприниматель владела пятью автобусами среднего и большого класса. Однако в 2017–2018 годах все эти транспортные средства были сняты с эксплуатации.
Ранее предприниматель Кристина Бенкендорф уже привлекала внимание пассажиров изменениями в транспортном обслуживании. В июле она повысила тарифы на маршруте «Куртамыш — Курган» примерно на 5%, а до этого стоимость проезда увеличивалась в апреле.
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