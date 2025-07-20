«Не дожал»: продюсер рассказал, что не так с видео Шамана для «Интервидения»

Шаман представит Россию на Интервидении-2025 с песней «Прямо по сердцу». Видео к треку уже доступно зрителям, но первый разбор оказался сдержанным. Продюсер Павел Рудченко честно рассказал URA.RU, почему артист с таким потенциалом, по его мнению, сделал ролик «проходным».
«Мне кажется, Шаман не дожал с его финансовыми и интеллектуальными возможностями. У него явно есть креатив, но это облегченная версия клипа: минимум локаций, есть рассинхрон видео со звуком. Сделано немного небрежно», — сказал Рудченко.
Эксперт отметил, что у артиста плотный график: с момента объявления о его участии в конкурсе Шаман продолжал гастролировать и выпускать новые песни. Но даже с учетом занятости, ожидания от видео были выше:
«Концерт Шамана — это яркое шоу, а клип рядом с ним смотрится блекло. Ожидал, что ролик будет сделан более круто», — пояснил музыкальный критик.
В клипе артист использовал образ древних скандинавских воинов в рваных одеждах на фоне горных пейзажей. По мнению Рудченко, это попытка говорить с европейской аудиторией их языком, но насколько такая стратегия сработает, эксперт не берется прогнозировать.
«Все в рамках выдержано, но работа средненькая. Высокую оценку я не поставлю, но имеет место быть», — резюмировал Рудченко.
Он подчеркнул, что на победу одного клипа и песни может не хватить.
«Шаману придется вытягивать выступление за счет эмоций. Он это умеет, и только на это можно надеяться, если говорить о шансах. Клип и песня не усиливают его как артиста, поэтому ему придется по-настоящему работать на сцене», — добавил эксперт.
Композиция «Прямо по сердцу» посвящена теме любви. Самая эмоциональная часть трека — припев: «Эта любовь разбила мои сны — осколки от весны. И эта любовь, которой я поверил, и все тебе доверил, моя любовь». Автором песни выступил известный композитор и продюсер Максим Фадеев. В клипе зрители увидят слово «любовь» на языках всех стран-участниц конкурса.
«Интервидение-2025» — международный музыкальный конкурс, где артисты выступают с оригинальными песнями. Шаман стал представителем России в этом году, и его выбор для конкурса вызвал активное обсуждение в музыкальной среде. В 2025 году участие в конкурсе подтвердили 19 стран, среди них Китай, Сербия, Индия, Египет, США, Белоруссия и другие государства.
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