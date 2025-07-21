Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск. Там он осмотрел строящийся терминал международного аэропорта, стройка которого началась в 2023 году. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«Мишустин в Благовещенске осмотрел строящийся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта», — передает журналист URA.RU. Строительство нового терминала воздушной гавани стартовало в 2023 году.
На сегодняшний день уже смонтированы металлические конструкции здания, а также установлены стеновые сэндвич-панели общей площадью 3 тысячи квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по установке фасадных и витражных элементов. Внутри комплекса возводятся внутренние перегородки и проводится монтаж инженерных систем.
На площади перед вокзалом для удобства пассажиров и посетителей создадут зону отдыха. В рамках проекта предусмотрено строительство амфитеатра с навесом, сада камней, установка скамеек, а также размещение беседок для хранения багажных тележек. Ввод обновленной привокзальной площади в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года.
В настоящее время модернизация аэродромного комплекса, осуществляемая за счет федерального финансирования, практически полностью завершена. В частности, введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, позволяющая принимать воздушные суда всех типов.
Кроме того, Мишустину также доложили о ходе реконструкции наиболее загруженной автомобильной магистрали в Амурской области. Трасса, связывающая город Благовещенск с международным аэропортом Игнатьево, играет ключевую роль в транспортной системе региона. С мая 2025 года на данном участке ведутся работы по расширению дороги до четырех полос и разделением потоков. Реализация проекта направлена на повышение уровня безопасности движения и увеличение пропускной способности автодороги. Завершить работы планируется через 5 лет — в 2030-м году. В поездке премьер-министра будет сопровождать глава российского Минтранса Андрей Никитин. Он также прибыл в Благовещенск. Однако из-за закрытия воздушного пространства Москвы он прилетел туда с задержкой в 4 часа.
Мишустин ежегодно совершает рабочие визиты в регионы Дальнего Востока и Сибири. В этом году стартовой точкой традиционной поездки стало Приамурье. После посещения Благовещенска глава правительства направится в Читу, где проведет совещание, посвященное вопросам развития экспорта зерна, а также ознакомится с деятельностью Забайкальского краевого перинатального центра. Кроме того, в рамках рабочей программы запланирована встреча Мишустина с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
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