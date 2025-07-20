Иран приблизил встречу Путина и Трампа

Козюлин: встреча Путина и Трампа возможна на фоне успеха по Ирану
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Владимир Путин и Дональд Трамп могут объявить на встрече о договоренности по Ирану, заявил аналитик Вадим Козюлин
Владимир Путин и Дональд Трамп могут объявить на встрече о договоренности по Ирану, заявил аналитик Вадим Козюлин Фото:

Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти не в контексте конфликта на Украине, а вокруг ситуации с Ираном. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Россия лучше находит общий язык с Ираном по чувствительным вопросам, Москва может выступить посредником. Если удастся добиться каких-то договоренностей, это будет серьезным достижением и хорошим фоном для встречи президентов России и США, тем самым — „фантастическим большим соглашением“ — событием, которые Трамп так любит отметить публично», — заявил Козюлин.

При этом он отметил, что полностью проигнорировать конфликт на Украине не получится. Для того чтобы состоялась встреча президентов России и США все же нужен какой-то конструктивный сдвиг по Украине, добавил эксперт.

Тема Ирана стала одной из центральных в последних разговорах Путина и Трампа. Причиной стало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке и удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Странам удалось прекратить огонь, но дискуссия вокруг иранской ядерной программы продолжается. В любой момент конфликт может вновь вспыхнуть.

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Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти не в контексте конфликта на Украине, а вокруг ситуации с Ираном. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Россия лучше находит общий язык с Ираном по чувствительным вопросам, Москва может выступить посредником. Если удастся добиться каких-то договоренностей, это будет серьезным достижением и хорошим фоном для встречи президентов России и США, тем самым — „фантастическим большим соглашением“ — событием, которые Трамп так любит отметить публично», — заявил Козюлин. При этом он отметил, что полностью проигнорировать конфликт на Украине не получится. Для того чтобы состоялась встреча президентов России и США все же нужен какой-то конструктивный сдвиг по Украине, добавил эксперт. Тема Ирана стала одной из центральных в последних разговорах Путина и Трампа. Причиной стало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке и удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Странам удалось прекратить огонь, но дискуссия вокруг иранской ядерной программы продолжается. В любой момент конфликт может вновь вспыхнуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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