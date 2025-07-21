В Турции озвучили сроки проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Делегации России и Украины планируют провести переговоры в Стамбуле на этой неделе. Об этом сообщило турецкое издание Independent Turkce со ссылкой на дипломатические источники. Встреча может состояться в среду или четверг, однако точные дата, место и состав участников пока не разглашаются.
«На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг», — говорится в материале. По данным издания, обсуждение пройдет в закрытом формате и будет посвящено гуманитарной помощи, обмену пленными, обеспечению безопасности инфраструктурных объектов и мерам по охране границ.
Турция выступает посредником между сторонами с начала конфликта в феврале 2022 года, периодически организуя подобные встречи. Для подготовки переговоров ведется работа по выбору места, определению протоколов безопасности и организации логистики. По информации источников, итоги встречи будут сообщены общественности в письменном виде, прессу на мероприятие не допустят.
Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, несмотря на заявления Турции и России о готовности к его проведению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней Россия и Украина не достигнут мирного соглашения, то Вашингтон введет «очень высокие тарифы» и вторичные санкции против России. Он также предупредил, что пошлины на российские товары могут достигнуть 100%, передает «Национальная служба новостей».
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