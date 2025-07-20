Вечером 20 июля на 188-м километре федеральной трассы «Иртыш» (участок Курган—Тюмень) произошло крупное ДТП с участием грузовика FAW и двух легковых автомобилей Ford. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области в официальном telegram-канале, в результате аварии погиб житель Тюмени.
По предварительным данным инспекторов, водитель легкового автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW. После удара Ford отбросило на другой легковой автомобиль. «В ДТП погиб 23-летний водитель „Форда“, житель города Тюмени, ранения получили 25-летние водитель и пассажирка второго легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия. Движение на участке трассы организовано в реверсивном режиме: транспорт пропускают по одной полосе в каждом направлении, формируя колонны. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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