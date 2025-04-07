Тюменцев напугал хлопок в торговом центре. Фото

В Тюмени мужчина в ТЦ пронес снаряд для игры в страйкбол
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работает следственно-оперативная группа
На месте работает следственно-оперативная группа Фото:

В Тюмени в ТЦ «Окей» на улице Широтной посетителей напугал «взрыв». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по региону, неизвестный пронес в магазин снаряд, предназначенный для игры в страйкбол. Мужчину задержали.

«На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Мужчину 1986-го года рождения уже доставили в отделение полиции №?1. Предварительно, у него с собой был предмет, предназначенный для игры в страйкбол. После установления всех обстоятельств произошедшего действиям мужчины будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе УМВД.

В социальных сетях посетители написали, что их напугал хлопок в ТЦ. Изначально было предположение, что мужчина взорвал шумовую гранату.

Мужчина пронес снаряд для игры в страйкбол.
Мужчина пронес снаряд для игры в страйкбол.
Фото:

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В Тюмени в ТЦ «Окей» на улице Широтной посетителей напугал «взрыв». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по региону, неизвестный пронес в магазин снаряд, предназначенный для игры в страйкбол. Мужчину задержали. «На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Мужчину 1986-го года рождения уже доставили в отделение полиции №?1. Предварительно, у него с собой был предмет, предназначенный для игры в страйкбол. После установления всех обстоятельств произошедшего действиям мужчины будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе УМВД. В социальных сетях посетители написали, что их напугал хлопок в ТЦ. Изначально было предположение, что мужчина взорвал шумовую гранату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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