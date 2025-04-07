В Тюмени в ТЦ «Окей» на улице Широтной посетителей напугал «взрыв». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по региону, неизвестный пронес в магазин снаряд, предназначенный для игры в страйкбол. Мужчину задержали.
«На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Мужчину 1986-го года рождения уже доставили в отделение полиции №?1. Предварительно, у него с собой был предмет, предназначенный для игры в страйкбол. После установления всех обстоятельств произошедшего действиям мужчины будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе УМВД.
В социальных сетях посетители написали, что их напугал хлопок в ТЦ. Изначально было предположение, что мужчина взорвал шумовую гранату.
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