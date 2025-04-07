Курган богат талантами: прокуратура взяла золото на турнире по шахматам

Курганская прокуратура заняла первое место в шахматном турнире общества «Динамо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматный турнир проходил в рамках спартакиады, посвященной 80-летию Великой Победы
Шахматный турнир проходил в рамках спартакиады, посвященной 80-летию Великой Победы Фото:

Команда прокуратуры Курганской области заняла первое место в шахматном турнире, организованном областной организацией общества «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Турнир проходил в рамках спартакиады, посвященной 80-летию Великой Победы. «По итогам турнира победу одержала команда прокуратуры Курганской области, заняв первое место с результатом в 14,5 очков, второе место заняла команда Курганского пограничного института (12,5), третье место за представителями Федеральной службы безопасности (11,5)», — пишет ведомство. В состав команды прокуратуры вошли: Куликов Д.П. (заместитель прокурора города Кургана), Довгополов Д.А. (заместитель прокурора Петуховского района) и Сунагатуллин Э.Р. (старший помощник шадринского прокурора).

Ранее URA.RU сообщало, что курганский пристав оказала помощь женщине, с криками и плачем выпавшей из автобуса. Позднее пристав узнала, что женщину прооперировали. Благодаря тому, что ей была правильно оказана первая помощь, удалось избежать более тяжелого повреждения сустава.

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Команда прокуратуры Курганской области заняла первое место в шахматном турнире, организованном областной организацией общества «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Турнир проходил в рамках спартакиады, посвященной 80-летию Великой Победы. «По итогам турнира победу одержала команда прокуратуры Курганской области, заняв первое место с результатом в 14,5 очков, второе место заняла команда Курганского пограничного института (12,5), третье место за представителями Федеральной службы безопасности (11,5)», — пишет ведомство. В состав команды прокуратуры вошли: Куликов Д.П. (заместитель прокурора города Кургана), Довгополов Д.А. (заместитель прокурора Петуховского района) и Сунагатуллин Э.Р. (старший помощник шадринского прокурора). Ранее URA.RU сообщало, что курганский пристав оказала помощь женщине, с криками и плачем выпавшей из автобуса. Позднее пристав узнала, что женщину прооперировали. Благодаря тому, что ей была правильно оказана первая помощь, удалось избежать более тяжелого повреждения сустава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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