В Ишимском районе подтопило еще один мост

На реке Ишим в Тюменской области подтопило третий мост
© Служба новостей «URA.RU»
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Это третий по счету случай подтопления моста в Ишимском районе
Это третий по счету случай подтопления моста в Ишимском районе Фото:

Мост через реку Ишим в районе села Клепиково оказался под водой из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ишимского района.

«Да, мост подтопило. Это один из трех низководных мостов в Ишимском районе. Они ежегодно оказываются под водой даже из-за небольших паводков», — сообщили информационному агентству в администрации муниципалитета.

На текущий момент это третий из подтопленных мостов в Ишимском районе. Ранее пресс-служба муниципалитета сообщала, что закрыто движение по низководному мосту через Ишим вблизи деревни Рагозина. Аналогичная ситуация обстоит на мосту вблизи села Балаганы.

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Мост через реку Ишим в районе села Клепиково оказался под водой из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ишимского района. «Да, мост подтопило. Это один из трех низководных мостов в Ишимском районе. Они ежегодно оказываются под водой даже из-за небольших паводков», — сообщили информационному агентству в администрации муниципалитета. На текущий момент это третий из подтопленных мостов в Ишимском районе. Ранее пресс-служба муниципалитета сообщала, что закрыто движение по низководному мосту через Ишим вблизи деревни Рагозина. Аналогичная ситуация обстоит на мосту вблизи села Балаганы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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