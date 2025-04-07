В Ишимском районе подтопило еще один мост

Мост через реку Ишим в районе села Клепиково оказался под водой из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ишимского района.
«Да, мост подтопило. Это один из трех низководных мостов в Ишимском районе. Они ежегодно оказываются под водой даже из-за небольших паводков», — сообщили информационному агентству в администрации муниципалитета.
На текущий момент это третий из подтопленных мостов в Ишимском районе. Ранее пресс-служба муниципалитета сообщала, что закрыто движение по низководному мосту через Ишим вблизи деревни Рагозина. Аналогичная ситуация обстоит на мосту вблизи села Балаганы.
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