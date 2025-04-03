03 апреля 2025

В Тюменской области из-за паводка закрыли еще один мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С приходом большой воды закрыли мост через Ишим в селе Балаганы Викуловского района
С приходом большой воды закрыли мост через Ишим в селе Балаганы Викуловского района Фото:

В Тюменской области из-за паводка закрыли еще один подтопленный мост. О закрытии перехода через реку Ишим в селе Балаганы сообщили в районной мэрии. 

«В связи со сложившейся паводковой обстановкой, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Викуловского района принято решение о закрытии моста в селе Балаганы, через реку Ишим», — сообщили в telegram-канале мэрии. На все время половодья здесь запрещено передвижение транспорта. Также к мосту подвели лодку, выставили заграждения и знаки, запрещающие проезд. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области паводками начало топить низководные мосты. Так в Аромашевском районе водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская, также ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково. 

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В Тюменской области из-за паводка закрыли еще один подтопленный мост. О закрытии перехода через реку Ишим в селе Балаганы сообщили в районной мэрии.  «В связи со сложившейся паводковой обстановкой, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Викуловского района принято решение о закрытии моста в селе Балаганы, через реку Ишим», — сообщили в telegram-канале мэрии. На все время половодья здесь запрещено передвижение транспорта. Также к мосту подвели лодку, выставили заграждения и знаки, запрещающие проезд.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области паводками начало топить низководные мосты. Так в Аромашевском районе водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская, также ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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