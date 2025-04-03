В Тюменской области из-за паводка закрыли еще один подтопленный мост. О закрытии перехода через реку Ишим в селе Балаганы сообщили в районной мэрии.
«В связи со сложившейся паводковой обстановкой, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Викуловского района принято решение о закрытии моста в селе Балаганы, через реку Ишим», — сообщили в telegram-канале мэрии. На все время половодья здесь запрещено передвижение транспорта. Также к мосту подвели лодку, выставили заграждения и знаки, запрещающие проезд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области паводками начало топить низководные мосты. Так в Аромашевском районе водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская, также ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково.
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