«Монетная неделя» в Курганской области: как вернуть мелочь в оборот

В Курганской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», организованная при поддержке Банка России. Главная цель мероприятия — возвращение монет в оборот для облегчения расчетов в автобусах, торговых сетях и сфере услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России.
«В нашем регионе обменять монеты можно в 23 офисах банков и 210 магазинах. Но условия обмена могут быть разными, например, какие-то магазины не берут копейки, а в некоторых отделениях банка монеты могут только положить на счет. Чтобы не терять время, лучше уточнить правила приема заранее», — пишет ведомство.
В ходе «Монетной недели» зауральцы могут обменять монеты на купюры, памятные монеты или зачислить их на карту. Отмечено, что банки не требуют предварительной сортировки монет, в то время как в торговых точках предпочтительна предварительная разбивка по номиналам. Это упрощает процесс обмена и делает его более доступным для всех желающих.
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