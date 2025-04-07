07 апреля 2025

«Монетная неделя» в Курганской области: как вернуть мелочь в оборот

В Кургане пройдет акция «Монетная неделя»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего курганцы расстаются с одним и 10 рублями, а реже всего сдают монеты номиналами одна и пять копеек
Чаще всего курганцы расстаются с одним и 10 рублями, а реже всего сдают монеты номиналами одна и пять копеек Фото:

В Курганской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», организованная при поддержке Банка России. Главная цель мероприятия — возвращение монет в оборот для облегчения расчетов в автобусах, торговых сетях и сфере услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России.

«В нашем регионе обменять монеты можно в 23 офисах банков и 210 магазинах. Но условия обмена могут быть разными, например, какие-то магазины не берут копейки, а в некоторых отделениях банка монеты могут только положить на счет. Чтобы не терять время, лучше уточнить правила приема заранее», — пишет ведомство.

В ходе «Монетной недели» зауральцы могут обменять монеты на купюры, памятные монеты или зачислить их на карту. Отмечено, что банки не требуют предварительной сортировки монет, в то время как в торговых точках предпочтительна предварительная разбивка по номиналам. Это упрощает процесс обмена и делает его более доступным для всех желающих.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане редкие 100-рублевые купюры продают по цене коттеджа. Цена составляет восемь миллионов рублей.

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В Курганской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», организованная при поддержке Банка России. Главная цель мероприятия — возвращение монет в оборот для облегчения расчетов в автобусах, торговых сетях и сфере услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России. «В нашем регионе обменять монеты можно в 23 офисах банков и 210 магазинах. Но условия обмена могут быть разными, например, какие-то магазины не берут копейки, а в некоторых отделениях банка монеты могут только положить на счет. Чтобы не терять время, лучше уточнить правила приема заранее», — пишет ведомство. В ходе «Монетной недели» зауральцы могут обменять монеты на купюры, памятные монеты или зачислить их на карту. Отмечено, что банки не требуют предварительной сортировки монет, в то время как в торговых точках предпочтительна предварительная разбивка по номиналам. Это упрощает процесс обмена и делает его более доступным для всех желающих. Ранее URA.RU писало, что в Кургане редкие 100-рублевые купюры продают по цене коттеджа. Цена составляет восемь миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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