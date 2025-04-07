Выступление Елены Ваенги в Ноябрьске не обошлось без сюрпризов — певица заметила молодую пару, танцующую на галерке и пригласила на сцену. Фанат смог удивить певицу.
«А это огненное выступление Елены Ваенги и ее фаната из Ноябрьска. Захар с девушкой танцевал на галерке, когда их заметила артистка и позвала на сцену. Парень не растерялся. Станцевал, спел, словом, удивил и певицу, и публику», — сообщили в telegram-канале «МИГ. Ноябрьск». Парень практически завладел микрофоном певицы, и она, пытаясь вернуть микрофон обратно, вдруг отказалась от этой мысли и перекрестилась.
Несмотря на первоначально слабые продажи билетов на концерт Елены Ваенги в Ноябрьске, где билеты раскупались неохотно за неделю до мероприятия, выступление артистки привлекло внимание публики. Событие прошло в СОК «Зенит» и включало в себя известные хиты певицы, такие как «Курю», «Желаю» и другие.
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