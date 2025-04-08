Миллиардер Ильтяков отправится в турне по курганским селам нового округа

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, который ранее подал документы на праймериз «Единой России» по округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский округа), анонсировал рабочие поездки по территориям, входящим в округ. Об этом он сообщил URA.RU. По словам политика, цель — вникнуть в местные проблемы и понять, как можно улучшить уровень жизни жителей.
«Со среды поеду знакомиться с людьми по округу №16. Начну вникать. Потому что есть вопросы, к которым нужно будет готовиться <…> Работа активная уже началась», — рассказал Ильтяков. Он добавил, что намерен стремиться к тому, чтобы приближать условия жизни в этих районах к уровню, которого удалось достичь в Частоозерье, где располагается его агрохолдинг «Велес».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков также объяснил причины смены округа и свои дальнейшие планы в случае избрания депутатом по данной территории. «Каждый раз, проезжая по району, задаю себе один и тот же вопрос — возможно ли приблизить комфортность и уровень жизни этих территорий к частоозерским стандартам? Склоняюсь к мысли, что можно — при объединении усилий областной, районной власти и бизнеса. Поэтому уже ставлю себе задачи — объединить эти усилия, найти верные решения, да просто-напросто услышать жителей районов», — отмечал он.
В Частоозерье построены парки, спортивные площадки, современный кинотеатр и Церковь Рождества Христова. Ранее глава региона Вадим Шумков также направлял средства на ремонт уличной сети в селе. Этот населенный пункт часто называют примером благоустройства в глубинке.
Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков принял решение участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в областную думу по округу №16. Ранее он шел по более крупному Заозерному округу, где обеспечивал высокий процент голосов за ЕР. В новом округе, отмечают инсайдеры, численность населения меньше, и депутату будет сложнее показать высокий результат.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Ильтяков, по данным декларации 2021 года, являлся единственным депутатом-миллиардером в составе действующего парламента. Четыре года назад он декларировал доход 1,66 млрд рублей.
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