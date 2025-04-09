В курганском округе временно будет идти хлорированная вода

В Катайском округе (Курганская область) в системе водоснабжения 10 апреля с 20:00 начнется процесс хлорирования воды, который продлится около четырех часов. Об этом сообщает администрация округа.
«Хлорирование никакой опасности для людей не представляет. Единственное предостережение — пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено», — предупреждает ведомство. Во время хлорирования также не рекомендуется использовать воду для стирки, поскольку это может привести к ухудшению качества тканей.
Для обеспечения безопасности в этот период жителям следует использовать фильтры или дать воде отстояться и прокипятить ее перед употреблением. После завершения процедуры хлорирования будет проведена промывка водопроводной сети до тех пор, пока показатели остаточного хлора не вернутся к нормальным значениям.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165.
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