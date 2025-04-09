09 апреля 2025

В курганском округе временно будет идти хлорированная вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Для обеспечения безопасности в период хлорирования жителям следует использовать фильтры или дать воде отстояться и прокипятить ее перед употреблением
Для обеспечения безопасности в период хлорирования жителям следует использовать фильтры или дать воде отстояться и прокипятить ее перед употреблением Фото:

В Катайском округе (Курганская область) в системе водоснабжения 10 апреля с 20:00 начнется процесс хлорирования воды, который продлится около четырех часов. Об этом сообщает администрация округа.

«Хлорирование никакой опасности для людей не представляет. Единственное предостережение — пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено», — предупреждает ведомство. Во время хлорирования также не рекомендуется использовать воду для стирки, поскольку это может привести к ухудшению качества тканей.

Для обеспечения безопасности в этот период жителям следует использовать фильтры или дать воде отстояться и прокипятить ее перед употреблением. После завершения процедуры хлорирования будет проведена промывка водопроводной сети до тех пор, пока показатели остаточного хлора не вернутся к нормальным значениям.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165.

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В Катайском округе (Курганская область) в системе водоснабжения 10 апреля с 20:00 начнется процесс хлорирования воды, который продлится около четырех часов. Об этом сообщает администрация округа. «Хлорирование никакой опасности для людей не представляет. Единственное предостережение — пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено», — предупреждает ведомство. Во время хлорирования также не рекомендуется использовать воду для стирки, поскольку это может привести к ухудшению качества тканей. Для обеспечения безопасности в этот период жителям следует использовать фильтры или дать воде отстояться и прокипятить ее перед употреблением. После завершения процедуры хлорирования будет проведена промывка водопроводной сети до тех пор, пока показатели остаточного хлора не вернутся к нормальным значениям. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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