Киргизия отказалась от празднования Победы 9 мая

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День Победы в Киргизии отпразднуют 8 мая из-за визита президента в Москву
День Победы в Киргизии отпразднуют 8 мая из-за визита президента в Москву Фото:
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Празднование Дня Победы в Киргизии в 2025 году будет перенесено на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. 

«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает РИА Новости.

Традиционно День Победы в Киргизии отмечают 9 числа. Регион внес ощутимый вклад в борьбу с нацистами. Из республики на фронт ушли более 360 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой.

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Празднование Дня Победы в Киргизии в 2025 году будет перенесено на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.  «Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает РИА Новости. Традиционно День Победы в Киргизии отмечают 9 числа. Регион внес ощутимый вклад в борьбу с нацистами. Из республики на фронт ушли более 360 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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