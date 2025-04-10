Киргизия отказалась от празднования Победы 9 мая

Празднование Дня Победы в Киргизии в 2025 году будет перенесено на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает РИА Новости.
Традиционно День Победы в Киргизии отмечают 9 числа. Регион внес ощутимый вклад в борьбу с нацистами. Из республики на фронт ушли более 360 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой.
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