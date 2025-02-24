Трамп счел преждевременной свою поездку в Россию на 9 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность посетить Москву в случае благоприятного развития событий. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая проходила в Белом доме и транслировалась на канале C-SPAN.
«Не скоро. Но обязательно [посетит Москву], если все уляжется, а я думаю, что это произойдет», — заявил Трамп. А на вопрос о том, может ли датой его визита быть 9 мая, ответил, что, по его мнению, «это слишком скоро».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков упоминал о том, что президент России Владимир Путин готов был увидеться с Трампом на параде Победы. 12 февраля он сообщил, что во время телефонного разговора Путин предложил Трампу приехать в Москву. 22 февраля Трамп объявил, что не сможет приехать в Москву на майские торжества. Песков подтвердил, что окончательные договоренности о визите так и не были достигнуты.
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