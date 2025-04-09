Группу тюменцев обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые обвиняются в махинациях с земельными участками на общую сумму 118 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт СУ СКР по Тюменской области. Фигурантам вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. А также п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия в крупном размере.
«По версии следствия, в период с 2019 по 2023 гг. трое обвиняемых, действуя в сговоре, разработали преступную схему, направленную на незаконное завладение земельными участками общей площадью не менее 2,5 тыс. гектаров, расположенных в Тюменском районе. Фигуранты, выкупив признанное банкротом сельскохозяйственное предприятие, планировали обманным путем, умолчав об истинных обстоятельствах его приобретения, получить права собственности на земельные участки, находящиеся под объектами капитального строительства (ОКСы) предприятия», — сообщили в СКР.
Обвиняемым помешал Арбитражный суд, который запретил конкурсному управляющему проводить расчеты с кредиторами с помощью денег, полученных от продажи имущества обанкротившегося предприятия. В рамках расследования также выявлен факт коммерческого подкуп организатора электронных торгов на миллион рублей для обеспечения победы на аукционе — его уже осудили и признали виновным. Ущерб от действий мужчин оценивается в 118 млн рублей.
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