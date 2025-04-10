10 апреля 2025

Курганский застройщик ЖК со своим водоемом и пляжем включился в госпрограмму

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане обновился пул застройщиков, выполняющих госпрограмму
В Кургане обновился пул застройщиков, выполняющих госпрограмму Фото:

Курганская компания «Гермес», занимающаяся возведением ЖК с собственным водоемом и пляжем в Заозерном, вошла в пул застройщиков-участников госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства. Соответствующий приказ подписан директором регионального департамента экономического развития Владимиром Ковалевым.

«Выдать свидетельство об аккредитации специализированного застройщика „Гермес“ для участия в госпрограмме „Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства“. Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — указано в постановлении. Компания строит ЖК из девяти домов в восьмом микрорайоне Заозерного. 

В пул застройщиков уже входят компании девелоперов из Тюменской и Челябинской областей— СЗ «Домострой» и «ИСБ-Зауралье». Среди местных компаний аккредитованы застройщики «Близкий», «Кристалл» и «Ресурс». Госпрограмма направлена на стимулирование развития ИЖС. Участникам ипотечных программ предоставляются субсидии. При приобретении квартиры у застройщика покупателям предусмотрена компенсация до 30% от суммы первоначального взноса. Для тех, кто приобретает или строит частный дом, размер возвращаемой суммы может достигать до 50%.

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Курганская компания «Гермес», занимающаяся возведением ЖК с собственным водоемом и пляжем в Заозерном, вошла в пул застройщиков-участников госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства. Соответствующий приказ подписан директором регионального департамента экономического развития Владимиром Ковалевым. «Выдать свидетельство об аккредитации специализированного застройщика „Гермес“ для участия в госпрограмме „Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства“. Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — указано в постановлении. Компания строит ЖК из девяти домов в восьмом микрорайоне Заозерного.  В пул застройщиков уже входят компании девелоперов из Тюменской и Челябинской областей— СЗ «Домострой» и «ИСБ-Зауралье». Среди местных компаний аккредитованы застройщики «Близкий», «Кристалл» и «Ресурс». Госпрограмма направлена на стимулирование развития ИЖС. Участникам ипотечных программ предоставляются субсидии. При приобретении квартиры у застройщика покупателям предусмотрена компенсация до 30% от суммы первоначального взноса. Для тех, кто приобретает или строит частный дом, размер возвращаемой суммы может достигать до 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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