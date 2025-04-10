10 апреля 2025

Аналитики назвали самую популярную у тюменцев модель подержанных айфонов

Тюменцы чаще всего покупают подержанные iPhone 11
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы в прошлом году чаще всего интересовались моделью iPhone 11
Тюменцы в прошлом году чаще всего интересовались моделью iPhone 11 Фото:

В Тюмени по итогам прошлого года самой популярной моделью смартфонов Apple стала модель iPhone 11. По данным аналитиков «Авито», доля ее продаж составила 10% от всех смартфонов на платформе.

«В Тюмени в 2024 году самой популярной моделью стала iPhone 11. На нее пришлось 10% продаж от всех смартфонов на платформе», — поделились с URA.RU эксперты. Они отметили и падение стоимости на данную модель — при покупке «с рук» ее цена снизилась за год на 24% и составила 19 тысяч рублей.

Второе место среди самых продаваемых в ресейле моделей смартфонов Apple стал iPhone Xr. Он занял долю в 5%, а цена за год упала на 23% до 13 тысяч рублей. Замыкает топ-3 самых популярных подержанных моделей iPhone 12. На него пришлось 4% от всего объема продаж, а стоимость за год опустилась на 23% и составила в среднем 27 тысяч рублей.

В Тюмени минимальная цена на подержанный айфон начинается от 400 рублей. За эти деньги можно купить iPhone 4 в рабочем состоянии, но без зарядного устройства.

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В Тюмени по итогам прошлого года самой популярной моделью смартфонов Apple стала модель iPhone 11. По данным аналитиков «Авито», доля ее продаж составила 10% от всех смартфонов на платформе. «В Тюмени в 2024 году самой популярной моделью стала iPhone 11. На нее пришлось 10% продаж от всех смартфонов на платформе», — поделились с URA.RU эксперты. Они отметили и падение стоимости на данную модель — при покупке «с рук» ее цена снизилась за год на 24% и составила 19 тысяч рублей. Второе место среди самых продаваемых в ресейле моделей смартфонов Apple стал iPhone Xr. Он занял долю в 5%, а цена за год упала на 23% до 13 тысяч рублей. Замыкает топ-3 самых популярных подержанных моделей iPhone 12. На него пришлось 4% от всего объема продаж, а стоимость за год опустилась на 23% и составила в среднем 27 тысяч рублей. В Тюмени минимальная цена на подержанный айфон начинается от 400 рублей. За эти деньги можно купить iPhone 4 в рабочем состоянии, но без зарядного устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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