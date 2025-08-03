В НАТО планируют разместить войска на границе с Россией

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НАТО планирует отправить военный контингент в Эстонию
НАТО планирует отправить военный контингент в Эстонию Фото:

НАТО собирается разместить военный контингент в эстонском городе Пярну, недалеко от транспортных узлов и столицы Латвии — Риги. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«НАТО рассматривает возможность размещения немецко-нидерландского корпуса в Эстонии», — говорится в сообщении телерадиокомпании ERR. По их данным, инициатива предусматривает создание инфраструктуры для 100–200 военнослужащих. Планируется возвести штабные здания, технические помещения и провести необходимые коммуникации.

Конкретное решение о строительстве могут принять в 2025 году. Проект входит в состав так называемых «больших планов» НАТО. В качестве возможного места выбрали Пярну, поскольку город удобно связан автодорогой с латвийской столицей и находится рядом с аэропортом и железнодорожной станцией.

Ранее стало известно, что продвижение ВС РФ в зоне спецоперации привели к настоящей «панической атаке» у НАТО. Чем выше успехи России, тем ниже падает авторитет Североатлантического альянса, пишет 360.ru со ссылкой на зарубежные источники.

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НАТО собирается разместить военный контингент в эстонском городе Пярну, недалеко от транспортных узлов и столицы Латвии — Риги. Об этом сообщают немецкие СМИ. «НАТО рассматривает возможность размещения немецко-нидерландского корпуса в Эстонии», — говорится в сообщении телерадиокомпании ERR. По их данным, инициатива предусматривает создание инфраструктуры для 100–200 военнослужащих. Планируется возвести штабные здания, технические помещения и провести необходимые коммуникации. Конкретное решение о строительстве могут принять в 2025 году. Проект входит в состав так называемых «больших планов» НАТО. В качестве возможного места выбрали Пярну, поскольку город удобно связан автодорогой с латвийской столицей и находится рядом с аэропортом и железнодорожной станцией. Ранее стало известно, что продвижение ВС РФ в зоне спецоперации привели к настоящей «панической атаке» у НАТО. Чем выше успехи России, тем ниже падает авторитет Североатлантического альянса, пишет 360.ru со ссылкой на зарубежные источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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