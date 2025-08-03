В НАТО планируют разместить войска на границе с Россией

НАТО собирается разместить военный контингент в эстонском городе Пярну, недалеко от транспортных узлов и столицы Латвии — Риги. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«НАТО рассматривает возможность размещения немецко-нидерландского корпуса в Эстонии», — говорится в сообщении телерадиокомпании ERR. По их данным, инициатива предусматривает создание инфраструктуры для 100–200 военнослужащих. Планируется возвести штабные здания, технические помещения и провести необходимые коммуникации.
Конкретное решение о строительстве могут принять в 2025 году. Проект входит в состав так называемых «больших планов» НАТО. В качестве возможного места выбрали Пярну, поскольку город удобно связан автодорогой с латвийской столицей и находится рядом с аэропортом и железнодорожной станцией.
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