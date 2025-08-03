Над Ленобластью сбиты три беспилотника ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших от атаки БПЛА в Ленобласти нет
Пострадавших от атаки БПЛА в Ленобласти нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили три беспилотника Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

«Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе отменена опасность атаки украинских дронов.

Ранее, утром 3 августа, в Ленобласти было объявлена воздушная опасность, губернатор предупредил о возможном замедлении работы мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, там задержали более 30 рейсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили три беспилотника Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.  «Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе отменена опасность атаки украинских дронов. Ранее, утром 3 августа, в Ленобласти было объявлена воздушная опасность, губернатор предупредил о возможном замедлении работы мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, там задержали более 30 рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...