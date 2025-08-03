Над Ленобластью сбиты три беспилотника ВСУ

В Ленинградской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили три беспилотника Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе отменена опасность атаки украинских дронов.
Ранее, утром 3 августа, в Ленобласти было объявлена воздушная опасность, губернатор предупредил о возможном замедлении работы мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, там задержали более 30 рейсов.
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