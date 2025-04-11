Власти региона дали обновленный прогноз по паводку на реке Ишим

Уровень воды на реке Ишим достигнет критической отметки 18 апреля
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Ранее предполагалось, что отметка «опасного явления» будет достигнута 16 апреля
Ранее предполагалось, что отметка «опасного явления» будет достигнута 16 апреля Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

Согласно скорректированному прогнозу метеорологов, река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Такие данные передает губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Метеорологи скорректировали прогноз. Полагают, что отметка „опасное явление“ у села Ильинка Казанского района может быть достигнута к 18 апреля. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году», — уточняет глава региона.

Ранее предполагалось, что критической точки уровень воды на реке в районе села Ильинка будет достигнут 16 апреля. Однако прогноз не подтвердился.

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Согласно скорректированному прогнозу метеорологов, река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Такие данные передает губернатор Тюменской области Александр Моор. «Метеорологи скорректировали прогноз. Полагают, что отметка „опасное явление“ у села Ильинка Казанского района может быть достигнута к 18 апреля. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году», — уточняет глава региона. Ранее предполагалось, что критической точки уровень воды на реке в районе села Ильинка будет достигнут 16 апреля. Однако прогноз не подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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