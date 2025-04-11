Власти региона дали обновленный прогноз по паводку на реке Ишим

Согласно скорректированному прогнозу метеорологов, река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Такие данные передает губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Метеорологи скорректировали прогноз. Полагают, что отметка „опасное явление“ у села Ильинка Казанского района может быть достигнута к 18 апреля. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году», — уточняет глава региона.
Ранее предполагалось, что критической точки уровень воды на реке в районе села Ильинка будет достигнут 16 апреля. Однако прогноз не подтвердился.
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