В Тюменской области уровень воды в Ишиме дойдет до опасной отметки к 16 апреля

Уровень воды в реке Ишим рядом с селом Ильинка Казанского района Тюменской области может достигнуть критических значений в период с 16 по 18 апреля. Такой прогноз представлен на сайте Росгидромета. При этом, ранее метеорологи считали, что это произойдет не позднее 15 апреля.
«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „неблагоприятное явление“ — 12-13 апреля. Достижение отметки „опасное явление“ — 16-18 апреля», — указано на официальном сайте Росгидромета.
Ранее URA.RU писало о том, что предполагаемая дата преодоления уровня воды в реке Ишим рядом с селом Ильинка отметки «опасное явление», перенеслась на неделю. Изначально специалисты Росгидромета предполагали, что это произойдет 9 апреля. Но в обновленном прогнозе расширили сроки до 15 апреля.
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