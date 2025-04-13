Во время войны тюменцам пришлось строить собственную «дорогу жизни»

О том, что Тюмень внесла неоценимый вклад в победу над фашистской Германией, знают многие: в далекий от фронта город были эвакуированы заводы со всего Советского Союза. Здесь же открывались многочисленные госпитали, в которых лечили раненых бойцов Красной армии. Однако в сибирском тылу во времена Великой Отечественной были свои проблемы. Среди которых — морозы, перебои с электричеством и нехватка дров. Из-за которой спешно пришлось строить собственную «дорогу жизни».
Начало войны
По данным краеведа Александра Петрушина, в Тюмени о нападении фашистской Германии на СССР узнали 22 июня 1941 года в 14:00. В то время Тюменская область, ХМАО и ЯНАО входили в состав Омской губернии. Региону суждено было стать одним из ключевых центров промышленности Советского Союза. В рамках перебазирования промышленности из прифронтовых районов вглубь страны, сюда начали перевозить ключевые заводы, эвакуированные буквально из всех уголков СССР. Что впоследствии сказалось на относительно спокойном «тыловом» течении жизни в городе. В том числе, в плане обеспечения Тюмени теплом и электричеством.
«Вывезенное осенью 1941 года из Московской области в Тюмень конструкторское бюро О. К. Антонова, будущего академика и Героя социалистического труда и планерный завод № 241 „разбросали“ по торговым павильонам городского рынка (сейчас здесь здание Тюменской областной думы), помещениям мастерской „Красногвардеец“, гаражам горисполкома и аптекоуправления. Организовали производство транспортно-десантных планеров», — указано в материалах исследований Александра Петрушина.
И это — лишь один из примеров. Во время войны в Тюмень были эвакуированы десятки предприятий. Также в городе открылись многочисленные госпитали, где лечили бойцов Красной армии. А еще начали работу штабы и учебные заведения: в том числе, медицинские и военные.
Проблемы военного времени
Из-за круглосуточной работы эвакуированных предприятий в Тюмени начались перебои с подачей электричества. По данным краеведа Александра Петрушина, мощности городской электростанции, построенной в 1929 году, уже не хватало. Кроме этого, местные жители были недовольны нестабильными поставками дров и общим жилищным уплотнением. В марте 1942 года было решено увеличить энергетические мощности города. Для этого ему было передано оборудование завода «Механик» и началось строительство новых цехов. При этом, в первую очередь электроэнергией обеспечивались заводы.
"Для контроля за первоочередным распределением электроэнергии предприятиям, выпускающим боеприпасы, "с 19 ноября 1942 года передать Тюменскую городскую коммутаторную ТЭС и торфопредприятие "Боровое" в ведение наркомата минометного вооружения. Установить годовой план добычи торфа в 45 000 тонн...". Прекратили подачу электричества в частные дома и на уличное освещение. В вечернее время город погружался в темноту. С мая 1943 года на ручной заготовке торфа, выколке бревен из реки Туры и их распиловке стали использовать военнопленных солдат, унтер-офицеров вермахта и армий государств-союзников гитлеровской Германии из организованного в феврале того жегода в заречной части Тюмени лагеря №93 НКВД", — сообщается в исследованиях тюменского краеведа.
Торфяные брикеты доставляли на ТЭС по специальной ЖД-ветке, построенной в 1943 году. За счет этого удалось наладить практически бесперебойную работу станции. Однако веерные отключения продолжились. Для того чтобы согреться во время осенних и зимних холодов, тюменцы были вынуждены вырубать березовые рощи, разбирать бесхозные постройки и уличные тротуары.
Тюменская «дорога жизни»
В августе 1943 года для бесперебойной доставки дров было принято решение о строительстве узкоколейной дороги протяженностью 15 км между поселком Патрушево и Тюменью. Поскольку именно этот вид топлива считался одним из основных как для предприятий, так и для обычных жителей города. За счет возведения узкоколейки планировалось обеспечить теплом больницы, школы, детские сады, а также дома фронтовиков. Однако ожидаемого эффекта не вышло. И спустя год, к осени 1944 года ситуация с поставками дров кардинально не изменилась. Из 103 тысяч кубометров древесины, необходимой к зиме, было заготовлено 67 тысяч, а вывезено всего 20 тысяч. Построенная между Патрушево и Тюменью узкоколейная дорога, которой никто не пользовался, постепенно начала разваливаться.
"Она с каждым днем разрушается... Колея дороги волнистая, местами похожа на американские горки. Брусья, заменяющие рельсы, во многих местах так сблизились, что нет возможности протолкнуть вагонетку, а на других участках пути эти же брусья настолько раздвинулись, что вагонетки сходят на шпалы... Из 16 вагонеток половина не дождалась весенне-летних перевозок и сгорела в топках печей жителей Крестьянских мест. Из второй половины только пять на ходу, остальные беспорядочно громоздятся вверх колесами возле полотна узкоколейки...", — следует материалов к проведению первой сессии Тюменского областного Совета депутатов трудящихся.
Там же отмечалось, что на улицах Тюмени было много грязи, не работали бани и прачечная. Общей усталости добавлял ежедневный тяжелый труд. Но тюменцы не отчаивались и делали все для того, чтобы приблизить долгожданную Победу. Несмотря на тяжелые времена, в городе во время войны продолжал работать Драматический театр, а осенью 1944 года после длительно ремонта вновь был открыт музей.
Справились
Несмотря на все сложности, связанные с военным временем, Тюмень выстояла. Как и ее жители, показавшие чудеса выдержки, терпения и стойкости. В мае 2021 указом президента России Владимира Путина Тюмени было присвоено звание «Город трудовой доблести». Местные жители с радостью встретили новость о высокой награде, потому что Сибирь внесла неоценимый вклад в Победу над фашизмом. И тюменцы об этом помнят.
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