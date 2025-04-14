Мигранты придумали, как заработать на жителях Тюмени

Мигранты в Тюмени начали зарабатывать, оказывая местным жителям бытовые услуги в формате «муж на час». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что иностранцы ищут клиентов через онлайн-площадки бесплатных объявлений.
«Мигранты берутся за любую работу: занимаются мелким ремонтом бытовой техники, сборкой мебели, помощью с переездами и т.д. При этом, за свою работу просят немаленькие деньги. Ценники у них выше среднего», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что многие иностранцы выполняют работу некачественно. «Мигранты берут буквально все заявки, которые им предлагают. Известен случай, когда один из таких работников взялся за ремонт стиральной машины, вообще не зная, как его делать. В результате техника была безнадежно испорчена», — отметил инсайдер URA.RU.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени отказываются ездить в такси с водителями-мигрантами. Горожан не устраивает, что иностранцы во время поездок часто громко разговаривают по телефону и смотрят видео в приложениях прямо за рулем.
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