Тюменцам, потерявшим родных и имущество из-за ЧС, хотят платить больше денег

© Служба новостей «URA.RU»
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К природным ЧС, в числе прочего, относятся и наводнения
К природным ЧС, в числе прочего, относятся и наводнения Фото:

Власти Тюменской области хотят увеличить суммы выплат, которые тюменцам положены за утрату имущества, либо смерть близких в результате природных и техногенных ЧС. Проект постановления имеется в распоряжении URA.RU.

«Внести следующие изменения: единовременная материальная помощь — в размере 15 675 рублей на человека, финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости — 78 375 рублей на человека (частичная утрата), 156 750 рублей на человека (полная утрата). Единовременное пособие членам семей граждан (лиц без гражданства), погибших (умерших) в результате ЧС — 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи», — говорится в проекте документа.

Сейчас суммы этих выплат составляют 15, 75, 150 тысяч рублей соответственно. За смерть близкого — полтора миллиона рублей.

Увеличится и выплата тем, кто из-за ЧС получит вред здоровью. В случае тяжких или средних последствий — 627 000, легкого вреда — 313 500. Сейчас эти суммы — 600 и 300 тысяч рублей соответственно.

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Власти Тюменской области хотят увеличить суммы выплат, которые тюменцам положены за утрату имущества, либо смерть близких в результате природных и техногенных ЧС. Проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. «Внести следующие изменения: единовременная материальная помощь — в размере 15 675 рублей на человека, финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости — 78 375 рублей на человека (частичная утрата), 156 750 рублей на человека (полная утрата). Единовременное пособие членам семей граждан (лиц без гражданства), погибших (умерших) в результате ЧС — 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи», — говорится в проекте документа. Сейчас суммы этих выплат составляют 15, 75, 150 тысяч рублей соответственно. За смерть близкого — полтора миллиона рублей. Увеличится и выплата тем, кто из-за ЧС получит вред здоровью. В случае тяжких или средних последствий — 627 000, легкого вреда — 313 500. Сейчас эти суммы — 600 и 300 тысяч рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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