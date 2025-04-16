Тюменцам, потерявшим родных и имущество из-за ЧС, хотят платить больше денег

Власти Тюменской области хотят увеличить суммы выплат, которые тюменцам положены за утрату имущества, либо смерть близких в результате природных и техногенных ЧС. Проект постановления имеется в распоряжении URA.RU.
«Внести следующие изменения: единовременная материальная помощь — в размере 15 675 рублей на человека, финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости — 78 375 рублей на человека (частичная утрата), 156 750 рублей на человека (полная утрата). Единовременное пособие членам семей граждан (лиц без гражданства), погибших (умерших) в результате ЧС — 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи», — говорится в проекте документа.
Сейчас суммы этих выплат составляют 15, 75, 150 тысяч рублей соответственно. За смерть близкого — полтора миллиона рублей.
Увеличится и выплата тем, кто из-за ЧС получит вред здоровью. В случае тяжких или средних последствий — 627 000, легкого вреда — 313 500. Сейчас эти суммы — 600 и 300 тысяч рублей соответственно.
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