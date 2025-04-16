Курганский вуз объявил название нового бассейна

В Кургане новый бассейн КГУ в Заозерном получил название «Аквамарин». Голосование проходило в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
«Во время народного голосования для бассейна КГУ в Заозерном выбрано название „Аквамарин“», — пишет tg-канал. За такое название проголосовали 463 человека, что составляет 50% от общего числа голосовавших.
Ранее URA.RU сообщало, что ректор курганского вуза Дубив показала старый и новый бассейны. В Заозерном строительство бассейна КГУ идет полным ходом. На видео показали корпус снаружи, чащу бассейна и некоторое оборудование.
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