Курганский вуз объявил название нового бассейна

В Кургане новый бассейн получит название «Аквамарин»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бассейн получил название «Аквамарин» (архивное фото)
Бассейн получил название «Аквамарин» (архивное фото) Фото:

В Кургане новый бассейн КГУ в Заозерном получил название «Аквамарин». Голосование проходило в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

«Во время народного голосования для бассейна КГУ в Заозерном выбрано название „Аквамарин“», — пишет tg-канал. За такое название проголосовали 463 человека, что составляет 50% от общего числа голосовавших.

Ранее URA.RU сообщало, что ректор курганского вуза Дубив показала старый и новый бассейны. В Заозерном строительство бассейна КГУ идет полным ходом. На видео показали корпус снаружи, чащу бассейна и некоторое оборудование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане новый бассейн КГУ в Заозерном получил название «Аквамарин». Голосование проходило в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». «Во время народного голосования для бассейна КГУ в Заозерном выбрано название „Аквамарин“», — пишет tg-канал. За такое название проголосовали 463 человека, что составляет 50% от общего числа голосовавших. Ранее URA.RU сообщало, что ректор курганского вуза Дубив показала старый и новый бассейны. В Заозерном строительство бассейна КГУ идет полным ходом. На видео показали корпус снаружи, чащу бассейна и некоторое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...